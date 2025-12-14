Columnistas

El mal cálculo del fabricismo

El hecho de que un candidato que marcha bastante rezagado en las encuestas pueda evitarle un inconveniente al mandatario en plena campaña, podría ser una buena oportunidad para obtener dividendos políticos

Por Ronald Matute

“Estaba cantado”, dirían los chiquillos de mi generación. El fabricismo finalmente confirmó lo que era un secreto a voces, al anunciar que, esta semana que empieza, votará contra el desafuero del presidente Rodrigo Chaves.








Fabricio AlvaradoInmunidadRodrigo ChavesTSELevantamiento de inmunidadFabricismo
Ronald Matute

Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

