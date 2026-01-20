Mi Bienestar

Dolor crónico y ‘cuello de texto’: las señales que indican que debe consultar a un especialista

El dolor crónico y el llamado “cuello de texto” pueden afectar la movilidad y la calidad de vida. Conozca las señales de alerta y las opciones médicas para tratarlo más allá de los medicamentos.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El uso prolongado del celular en mala postura puede generar dolor cervical persistente, una de las causas más comunes del llamado “cuello de texto”.
El uso prolongado del celular en mala postura puede generar dolor cervical persistente, una de las causas más comunes del llamado “cuello de texto”. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Dolor crónicoCuello de textoSaludMi bienestar
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.