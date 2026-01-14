Alzar peso de forma incorrecta: el error cotidiano que causa dolor lumbar y lesiones en la columna

Mantener el peso cerca del cuerpo reduce el esfuerzo que soporta la columna lumbar.

Alzar peso de forma incorrecta —ya sea al alzar a un niño, mover una caja en casa o cargar varias bolsas del supermercado simultáneamente— es una de las causas principales de dolor lumbar y lesiones en la columna. Lo anterior se debe al aumento de la carga que soporta la espalda cuando el peso se mantiene lejos.

Andrés Angulo, cirujano de Columna Vertebral y Ortopedia del Hospital Metropolitano y Magna Médica, explica cuál es la técnica adecuada para proteger la salud postural.

Lo que debe saber:

Cargar objetos lejos del cuerpo multiplica la presión sobre los discos vertebrales. Inclinar el tronco y “jalar” con la espalda es el error más común y peligroso. Dolor con fiebre, debilidad o que despierta en la noche es señal de alerta: en esos casos, consulte al médico.

¿Por qué alzar peso puede causar lesiones?

La razón de las lesiones no depende únicamente del pesaje del objeto, sino de la mecánica corporal.

En este escenario, entra en juego el brazo de palanca: entre más lejos esté el objeto del centro del cuerpo, mayor será la fuerza que debe ejercer la columna para estabilizarlo.

En la práctica, eso significa que cargar a un niño con los brazos extendidos, inclinarse hacia adelante para alzar una caja o hacer fuerza con la espalda —en lugar de con las piernas— multiplica la carga sobre la zona lumbar, aunque el peso parezca ligero.

Técnica correcta para levantar peso

La buena noticia es que la mayoría de estas lesiones se pueden prevenir con una técnica adecuada. La clave está en tres puntos:

Espalda recta.

Peso cerca del cuerpo.

Fuerza desde las piernas.

Al agacharse, lo ideal es flexionar rodillas y caderas, manteniendo la columna alineada y levantando el peso pegado al torso. Esto estabiliza el centro de gravedad y distribuye la carga de forma equitativa.

“Siempre que se utilice un peso, es importante mantener la columna recta y ojalá el peso cerca del centro de gravedad que está utilizando uno, es decir, cerca del cuerpo. Porque si no, el brazo de la palanca es mayor”, explica Angulo.

Para quienes trabajan en áreas de logística, construcción o bodegas, Angulo recomienda el uso de fajas de soporte.

“Esto le brinda una importante protección y soporte a la columna, es importante usarlo aunque sea incómodo”, agregó el especialista.

Flexionar las piernas al alzar a un niño protege la espalda y disminuye el riesgo de lesión. (Canva/Canva)

Cómo cargar niños correctamente

En el caso de padres, madres y cuidadores, la rutina suele llevar a descuidar la postura. Sin embargo, el principio físico es el mismo.

“Llevar al niño cerca del cuerpo, si uno se agacha, si uno tiene que alzarlo, flexionar las piernas y alzar el peso del niño lo más cerca al cuerpo de uno, eso es lo ideal”, explicó el especialista.

Errores comunes y señales de alerta

Uno de los errores más comunes ocurre al agacharse. Muchas personas flexionan el tronco hacia adelante y levantan el peso “jalando” con la espalda.

Esa carga extra recae sobre músculos, ligamentos y estructuras óseas que pueden estirarse, lesionarse o inflamarse, generando dolor. En algunos casos, el problema no aparece de inmediato, sino que se acumula con el tiempo hasta volverse persistente.

A esto se suman otros hábitos frecuentes: intentar cargar demasiadas cosas en un solo viaje para ahorrar tiempo, mantener posturas forzadas por varios minutos o trabajar con peso sin ningún tipo de soporte.

Aunque no todo dolor de espalda es grave, consulte a un médico si presenta:

Pérdida de fuerza o déficit neurológico.

o déficit neurológico. Fiebre sin causa aparente asociada al dolor.

sin causa aparente asociada al dolor. Dolor nocturno que despierta a la persona.

que despierta a la persona. Molestias tras una caída o trauma fuerte .

. Dolor repentino en personas con osteoporosis o mayores de 65 años sin antecedentes previos.

“Gente mayor de 65 años siempre es importante, si nunca ha tenido un antecedente de dolor de espalda e inicia con un dolor súbito es importante revisarse”, concluyó el especialista.