Mi Bienestar

Alzar peso de forma incorrecta: el error cotidiano que causa dolor lumbar y lesiones en la columna

Cargar peso con mala postura es un error cotidiano que puede causar dolor lumbar. Un especialista explica cómo hacerlo correctamente y evitar lesiones en la columna.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Mantener el peso cerca del cuerpo reduce el esfuerzo que soporta la columna lumbar.
Mantener el peso cerca del cuerpo reduce el esfuerzo que soporta la columna lumbar. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alzar pesoColumnaDolor lumbarMi bienestarSalud
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.