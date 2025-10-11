Guía práctica para familiares: cómo manejar el dolor y los síntomas en cuidados paliativos

Cuando un familiar o ser querido enfrenta una enfermedad grave, los cuidados paliativos se convierten en una herramienta clave para aliviar el dolor, controlar los síntomas y mejorar el bienestar diario. Una especialista brinda una guía práctica para cuidadores de pacientes.
Lo que debe saber:
- Los cuidados paliativos no significan rendirse: ayudan a manejar el dolor y los síntomas desde etapas tempranas de la enfermedad.
- El apoyo familiar y el acompañamiento en las citas médicas son esenciales para un mejor control y comprensión del tratamiento.
- Existen estrategias y medicamentos seguros, como los opioides, que bien utilizados brindan alivio y confort sin adelantar el final de la vida.
Grethel Alfaro, especialista en Medicina Paliativa y Manejo del Dolor de la Clínica Pro Age y parte de la red médica Medismart, menciona que el principal objetivo de los cuidados paliativos es controlar los síntomas y por ende el dolor de los pacientes, el cual va más allá de lo físico.
“Nosotros describimos el dolor como algo físico, pero también si nos ponemos a ver en características generales, el dolor es algo global y nosotros le llamamos dolor total, porque el dolor no sólo incluye lo físico, sino también la parte emocional y también la esfera psicoafectiva y social del paciente“, explicó.
Entre los tipos de dolor más comunes, según la especialista, se encuentran:
- Nociceptivo o somático: dolor en músculos, articulaciones o piel.
- Visceral: asociado a órganos internos, como intestinos o colon.
- Neuropático: ligado a nervios o tratamientos intensivos.
- Dolor oncológico y no oncológico: puede presentarse tanto en pacientes con cáncer como en quienes padecen enfermedades crónicas, como artritis o fibromialgia.
Identificar el tipo de dolor permite aplicar estrategias específicas y más efectivas para aliviarlo, mejorando la calidad de vida del paciente.
Consejos prácticos para cuidadores
- Rompa los prejuicios sobre los cuidados paliativos: “La gente cree que cuando envían a los pacientes a cuidados paliativos ya no hay nada que hacer, más bien es cuando hay montón de cosas que hacer bajo el enfoque del mantenimiento de la calidad de vida”, aclara Alfaro.
- Acompañe al paciente a todas las citas. Recibir información médica puede ser abrumador para el paciente, y contar con un familiar o amigo que tome notas y recuerde indicaciones garantiza que los tratamientos se sigan correctamente.
- Confíe en los medicamentos y tratamientos indicados por los médicos. La especialista aclara que los opioides, como la morfina, se usan para aliviar el dolor y la falta de aire. Su aplicación es segura y controlada por profesionales especializados.
- Apoye emocionalmente al paciente. El bienestar del paciente mejora notablemente cuando se siente respaldado por su familia. Esto incluye acompañarlo en casa, escuchar sus necesidades y brindar contención emocional.
- Cuando el paciente permanece en casa, se pueden implementar tratamientos farmacológicos según lo indicado por sus médicos, oxígeno domiciliario, inyecciones subcutáneas y ejercicios guiados por el equipo paliativo. Todo esto contribuye a un bienestar integral incluso en las etapas más delicadas de la enfermedad.
Tratamientos integrales y multidisciplinarios
Los cuidados paliativos trabajan de manera interdisciplinaria e incluyen:
- Médico: manejo del dolor, náuseas, falta de aire y otros síntomas físicos.
- Psicológico: atención emocional para reducir estrés, ansiedad o depresión.
- Nutricional y funcional: asesoría sobre alimentación, fuerza y movilidad para mantener la independencia.
- Social: orientación a la familia para manejar cargas y facilitar cuidados en el hogar.
El mito sobre los opioides
Alfaro recalca que algunos familiares temen que la morfina solo se use en personas terminales o para “adelantar la muerte“.
“Estos tratamientos siempre lo que dictan es dar un alivio, No solo del dolor, sino a veces incluso de la falta de aire, son medicamentos que están completamente y científicamente comprobados para eso y que por supuesto están aplicados por profesionales expertos en el manejo de estos fármacos“, indicó.
“Mucha gente dice, ‘no, eso se lo dan a la gente cuando ya se va a morir, eso es para la agonía’, y no, realmente son medicamentos para mantener a la persona con calidad de vida“, agregó la especialista.
En el marco del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, la especialista recuerda que se trata de una especialidad médica sensible y relativamente nueva, pero fundamental para el bienestar integral. Por eso, invita a la población a conocerla mejor y dejar atrás los mitos o ideas erróneas que aún existen sobre los cuidados paliativos.