Guía práctica para familiares: cómo manejar el dolor y los síntomas en cuidados paliativos

Los cuidados paliativos ayudan a controlar el dolor físico y emocional. El apoyo familiar es fundamental para mejorar la calidad de vida.

Cuando un familiar o ser querido enfrenta una enfermedad grave, los cuidados paliativos se convierten en una herramienta clave para aliviar el dolor, controlar los síntomas y mejorar el bienestar diario. Una especialista brinda una guía práctica para cuidadores de pacientes.

Lo que debe saber:

Los cuidados paliativos no significan rendirse: ayudan a manejar el dolor y los síntomas desde etapas tempranas de la enfermedad. El apoyo familiar y el acompañamiento en las citas médicas son esenciales para un mejor control y comprensión del tratamiento. Existen estrategias y medicamentos seguros, como los opioides, que bien utilizados brindan alivio y confort sin adelantar el final de la vida.

Grethel Alfaro, especialista en Medicina Paliativa y Manejo del Dolor de la Clínica Pro Age y parte de la red médica Medismart, menciona que el principal objetivo de los cuidados paliativos es controlar los síntomas y por ende el dolor de los pacientes, el cual va más allá de lo físico.

“Nosotros describimos el dolor como algo físico, pero también si nos ponemos a ver en características generales, el dolor es algo global y nosotros le llamamos dolor total, porque el dolor no sólo incluye lo físico, sino también la parte emocional y también la esfera psicoafectiva y social del paciente“, explicó.

Entre los tipos de dolor más comunes, según la especialista, se encuentran:

Nociceptivo o somático: dolor en músculos, articulaciones o piel.

dolor en músculos, articulaciones o piel. Visceral: asociado a órganos internos, como intestinos o colon.

asociado a órganos internos, como intestinos o colon. Neuropático: ligado a nervios o tratamientos intensivos.

ligado a nervios o tratamientos intensivos. Dolor oncológico y no oncológico: puede presentarse tanto en pacientes con cáncer como en quienes padecen enfermedades crónicas, como artritis o fibromialgia.

Identificar el tipo de dolor permite aplicar estrategias específicas y más efectivas para aliviarlo, mejorando la calidad de vida del paciente.

Consejos prácticos para cuidadores

Rompa los prejuicios sobre los cuidados paliativos: “La gente cree que cuando envían a los pacientes a cuidados paliativos ya no hay nada que hacer, más bien es cuando hay montón de cosas que hacer bajo el enfoque del mantenimiento de la calidad de vida”, aclara Alfaro.

“La gente cree que cuando envían a los pacientes a cuidados paliativos ya no hay nada que hacer, más bien es cuando hay montón de cosas que hacer bajo el enfoque del mantenimiento de la calidad de vida”, aclara Alfaro. Acompañe al paciente a todas las citas. Recibir información médica puede ser abrumador para el paciente, y contar con un familiar o amigo que tome notas y recuerde indicaciones garantiza que los tratamientos se sigan correctamente.

Recibir información médica puede ser abrumador para el paciente, y contar con un familiar o amigo que tome notas y recuerde indicaciones garantiza que los tratamientos se sigan correctamente. Confíe en los medicamentos y tratamientos indicados por los médicos. La especialista aclara que los opioides, como la morfina, se usan para aliviar el dolor y la falta de aire. Su aplicación es segura y controlada por profesionales especializados.

La especialista aclara que los opioides, como la morfina, se usan para aliviar el dolor y la falta de aire. Su aplicación es segura y controlada por profesionales especializados. Apoye emocionalmente al paciente. El bienestar del paciente mejora notablemente cuando se siente respaldado por su familia. Esto incluye acompañarlo en casa, escuchar sus necesidades y brindar contención emocional.

El bienestar del paciente mejora notablemente cuando se siente respaldado por su familia. Esto incluye acompañarlo en casa, escuchar sus necesidades y brindar contención emocional. Cuando el paciente permanece en casa, se pueden implementar tratamientos farmacológicos según lo indicado por sus médicos, oxígeno domiciliario, inyecciones subcutáneas y ejercicios guiados por el equipo paliativo. Todo esto contribuye a un bienestar integral incluso en las etapas más delicadas de la enfermedad.

Un equipo interdisciplinario de médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales acompaña al paciente y a sus cuidadores en cada etapa del tratamiento. (Canva/Canva)

Tratamientos integrales y multidisciplinarios

Los cuidados paliativos trabajan de manera interdisciplinaria e incluyen:

Médico: manejo del dolor, náuseas, falta de aire y otros síntomas físicos.

manejo del dolor, náuseas, falta de aire y otros síntomas físicos. Psicológico: atención emocional para reducir estrés, ansiedad o depresión.

atención emocional para reducir estrés, ansiedad o depresión. Nutricional y funcional: asesoría sobre alimentación, fuerza y movilidad para mantener la independencia.

asesoría sobre alimentación, fuerza y movilidad para mantener la independencia. Social: orientación a la familia para manejar cargas y facilitar cuidados en el hogar.

El mito sobre los opioides

Alfaro recalca que algunos familiares temen que la morfina solo se use en personas terminales o para “adelantar la muerte“.

“Estos tratamientos siempre lo que dictan es dar un alivio, No solo del dolor, sino a veces incluso de la falta de aire, son medicamentos que están completamente y científicamente comprobados para eso y que por supuesto están aplicados por profesionales expertos en el manejo de estos fármacos“, indicó.

“Mucha gente dice, ‘no, eso se lo dan a la gente cuando ya se va a morir, eso es para la agonía’, y no, realmente son medicamentos para mantener a la persona con calidad de vida“, agregó la especialista.

En el marco del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, la especialista recuerda que se trata de una especialidad médica sensible y relativamente nueva, pero fundamental para el bienestar integral. Por eso, invita a la población a conocerla mejor y dejar atrás los mitos o ideas erróneas que aún existen sobre los cuidados paliativos.