"Es una nueva desgracia que le ocurre a una niña en nuestro país. Lo más grave es que el PANI tuvo conocimiento de que esta menor estaba en riesgo, tuvo conocimiento y no actuó, no respondió para lo que está llamado a hacer. Ya no es posible tolerar este tipo de incompetencia. Cuando el Patronato se equivoca los niños indefensos pueden morir y esto es insostenible", afirmó Vega.