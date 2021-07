Presidente confirma gestiones para vacunar a migrantes indocumentados

La CCSS realiza esfuerzos para no desaprechar dosis de las vacunas contra la covid-19. Actualmente, solo se tienen disponibles las de Pfizer. (Rafael Pacheco Granados)

En atención a los derechos humanos y por tratarse de un asunto de interés público, hay que vacunar a los migrantes indocumentados que viven en Costa Rica.

Así lo manifestó el presidente de la República, Carlos Alvarado, para quien también se trata de una acción que contribuye a reactivar la economía.

“Sí, hay que vacunar a esta población”, afirmó el mandatario luego de una actividad del Cuerpo de Bomberos, la mañana de este martes 27 de julio.

La declaración la dio tras un reportaje publicado en La Nación que descubre la falta de cobertura de vacuna en personas con estatus migratorio irregular.

Ante consultas de la prensa, Alvarado afirmó que hay una “solución en camino”, en referencia a otra donación de vacunas de la cual no quiso revelar detalles. En esa gestión trabajan tanto la Cancillería con el Ministerio de Salud, afirmó el presidente.

“Eso esperamos finiquitarlo esta semana para tener una respuesta para esa población y tener una protección de todos los habitantes de nuestro país. Es un tema en nuestro radar y que es de nuestro interés resolver. Ya hay una ruta y esperamos comunicarla una vez que la tengamos amarrada”, declaró Alvarado.

El presidente reconoció que el estatus migratorio “es el tema” originado de lo que llamó “problemática documental”, aunque aclaró que “esto no debe ser una limitación para el tema de los derechos humanos”.

Lo importante, dijo, es tener definido algún sistema de registro.

“Se registra la persona, su información y el lote (de la vacuna). Es parte del seguimiento que hace la Caja (Costarricense de Seguro Social), además, para programar la segunda dosis. No tener esto, generaría tener esquemas incompletos o personas que se vacunan más”, aclaró el mandatario.

Aseguró que se encaminan acciones para buscar una solución, para que toda la población se pueda registrar.

“Parte de la problemática, es tener personas no documentadas y no tener cómo referenciarlas, pero esto no es excusa. Estamos buscando el método y también las dosis para poder hacerlo. Es una solución en ruta y en camino de que se haga, que se vacunen. Pero necesitamos hacerlo en un proceso ordenado. Esto es importante, no es menor”, aclaró Alvarado.

El presidente confirmó, además, que seguirán llegando lotes grandes de vacunas contra la covid-19, y que la vacunación continuará, aun con zonas afectadas por las lluvias de los últimos días.

“Esta semana, esperamos recibir dos lotes grandes de vacunas. Daremos el lote exacto cuando el vuelo venga en camino. Recibiremos una cifra muy importante. Seguiremos ese esfuerzo de vacunación, con la carrera para bajar las edades, para que personas cada vez más jóvenes se puedan vacunar, que es también parte de nuestras metas”, prometió el mandatario.