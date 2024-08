Jefa de listas de espera de pacientes en CCSS denuncia presiones para cambiar indicadores

La médica Verónica Quesada Espinoza, coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), y quien hasta el 3 de mayo era asesora de confianza de Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), denunció presiones para cambiar los indicadores vinculados a los tiempos que deben esperar miles de pacientes para ser atendidos en citas, exámenes médicos o cirugías.

Quesada, hermana de Juan Manuel Quesada Espinoza, presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados (AyA), también acusó presiones de Esquivel para sacarla del puesto, excluirla de la toma de decisiones vinculadas al manejo de las listas de espera y apartarla de procesos de trabajo.

Aseguró que el despacho de la Presidencia Ejecutiva delega funciones propias de la UTLE en funcionarios afines a Esquivel. Reveló que el mes pasado se le encargó a María Gutiérrez Brenes, una de las asesoras de la jerarca, la presentación del reporte con los datos sobre el estado de las listas de espera a los miembros de Junta Directiva.

Esa situación ocurrió, de acuerdo con Quesada, pese a que la UTLE ya tenía avanzado un reporte sobre el estado de las listas de espera para ser llevado a la Junta Directiva.

Con respecto a las presiones para modificar indicadores, Quesada dijo que el doctor Alexánder Sánchez Cabo, quien ocupó por varias semanas el cargo de gerente médico interino de la CCSS, le pidió, semanas atrás, construir “nuevos indicadores” para evaluar los avances en listas de espera.

“Primero, nosotros (la unidad técnica) hemos hecho un trabajo de dos meses para tener los indicadores y ahora no se puede decir: ‘arranque hoy y tenga unos nuevos para mañana’. El doctor Sánchez me pide que no hable sobre los nuevos indicadores con nadie (...) fue una cuestión como de: ‘la información me la da solo a mí’”, aseguró Quesada.

Agregó que Sánchez Cabo le indicó que esa petición venía de la Presidencia Ejecutiva, pero la funcionaria afirma que no accedió a la solicitud y le advirtió que no podía dejar de contestarle a la Auditoría Interna requerimientos relacionados con las listas de espera vinculados a indicadores de avances y otros.

En una entrevista con La Nación, Sánchez rechazó las afirmaciones de Quesada. Manifestó que él lo que le pidió fue actualizar el reglamento de la Unidad Técnica de Listas de Espera, pero no detalló por qué debía actualizarse o en qué línea debía actualizarse.

Quesada también denunció problemas de comunicación. “No entiendo cómo ella (Esquivel) no me habla, no entiendo cómo no me llama a las sesiones de Junta Directiva de los temas que me competen, no entiendo nada (...) Y en medio de todo eso están los pacientes esperando”, comentó la médica, quien fue hasta el 3 de mayo una de las asesoras más cercanas Esquivel.

Quesada fue nombrada por Wilburg Díaz Cruz, gerente médico de la CCSS, como coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera, un puesto por el que han pasado siete personas en los últimos 27 meses, desde que Esquivel asumió la presidencia ejecutiva. Díaz Cruz entró en conflicto con la presidenta ejecutiva y la denunció en julio por hostigamiento laboral en el Ministerio de Trabajo.

La coordinadora de la UTLE declaró que su salida como asesora de la Presidencia Ejecutiva se dio en buenos términos, pero la relación con Esquivel se deterioró al asumir la atención de listas de espera, pues, según ella, se ha apegado a criterios técnicos que no agradan a la jerarca. “Creo que eso no ha sentado muy bien, esa es la realidad”, enfatizó.

Este diario intentó conversar con la presidenta ejecutiva de la Caja sobre este tema, pero la respuesta fue que no era viable una entrevista. Esquivel lleva meses rechazando solicitudes de entrevistas con La Nación sobre cualquier asunto que se le plantee.

Presunta red de corrupción

Este jueves 22 de agosto, la presidenta ejecutiva de la CCSS solicitó, minutos después de iniciada la sesión de Junta Directiva, un receso de una hora. En la grabación publicada en YouTube se puede ver que Marta Esquivel pidió que se quedaran, además de los directivos, varios funcionarios, entre ellos, Gilbert Alfaro, director jurídico de la CCSS, para conversar y precisar si se incluían nuevos temas en la agenda del día.

Según una fuente que integra la Junta Directiva y que pidió no revelar su nombre, ese receso fue aprovechado por Esquivel para hablar sobre una denuncia anónima que fue enviada a los directivos en la que se afirma que la presidenta ejecutiva es cómplice de una presunta red de corrupción.

La fuente añadió que Esquivel pidió el receso para hablar de ese tema sin que quedara evidenciado en las actas. Además, dijo la fuente anónima, el receso se extendió desde las 9:35 a. m. hasta el mediodía.

Por último, la fuente añadió que Esquivel cree que Verónica Quesada Espinoza, coordinadora de la UTLE, es la autora de esa denuncia, pues al revisar las propiedades y descripción del archivo con la denuncia se observa que sería esa funcionaria.

Quesada dijo en la entrevista con este diario que el nombre del autor se puede manipular en un archivo digital y subrayó que ella no fue la autora de esa denuncia. Sin embargo, aseveró que conoce la denuncia y que algunas de las cosas señaladas sí están pasando en la CCSS. No quiso profundizar sobre cuáles de los aspectos de la denuncia son verídicos, según su criterio.

En la denuncia se indica que Esquivel le “da atolillo con el dedo” al presidente Rodrigo Chaves y que representa a grupos “internos y externos” que mantienen intereses en temas como la asignación de especialistas, la construcción de infraestructura y la contratación de cooperativas con aparentes sobreprecios para administrar diez áreas de salud, entre otras.

‘Usted cállese’

El 13 de junio, Marta Esquivel Rodríguez admitió, ante la Junta Directiva, un fracaso en la reducción de las listas de espera. “No avanzamos, no avanzamos, no avanzamos y la gente se está muriendo. Y la crítica es evidente y lógica. No tenemos capacidad, o si la tenemos, lo hacemos mal”, expresó la jerarca.

Sin embargo, Quesada tiene otro criterio y sostiene que no todo va mal. “Yo sé que estamos haciendo muchas cosas bien y tampoco termina de cuadrar ese discurso de que todo va malísimo. Por ejemplo, yo en una reunión salía diciendo algo y ella decía: ‘usted cállese’”.

En noviembre de 2023, Esquivel anunció, junto al presidente de la República un proyecto llamado: “Ruta de la Salud. Menos espera. Mejor servicio”. La propuesta consistía en reducir las listas de espera con 38 medidas.

No obstante, buena parte del plan se quedó en el papel, pues un informe elaborado por la Auditoría Interna de la CCSS detectó que, de las 38 medidas planteadas, apenas nueve tienen estatus de “razonablemente cumplidas” (24%). Además, hay 10 incumplidas (26%) y 19 en proceso con fuertes observaciones por parte de los auditores y sin que se conozca una fecha para su cumplimiento

Los últimos datos indican que más de 188.000 personas esperaban por una operación en la Caja Costarricense de Seguro Social hasta julio. El tiempo promedio de espera era de 423 días, un plazo que aumenta a 676 días para los pacientes de Neurocirugía y a 606 en los casos de Cirugía Torácica. Solo en lo que va del 2024 han ingresado a esa lista 71.957 casos nuevos.

Las especialidades quirúrgicas con más enfermos en la fila son Cirugía General, con 46.889 pacientes y un tiempo promedio de 511 días. En segundo lugar está Oftalmología, con 37.403 pacientes y 219 días de espera promedio. En tercer lugar está Ortopedia con 32.317 casos en lista. Aquí los pacientes aguardan, en promedio, 581 días para ser operados.

Los datos provienen del Área de Estadística en Salud, de la Gerencia Médica de la CCSS. Fueron consultados al 5 de agosto anterior por La Nación.

Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, mantiene fuertes roces con Verónica Quesada, sétima coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera durante la gestión de Esquivel. (Elaboración propia)

