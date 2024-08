Diputados reprochan a jerarca del AyA exclusión de proyecto Orosi II

Diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público reprocharon este jueves a Juan Manuel Quesada Espinoza, presidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la exclusión de Orosi II de la lista de inversiones prioritarias de la entidad, pese a que se trataba de un proyecto destinado a proveer de agua potable a 638.000 personas.

Durante las intervenciones de los legisladores hubo calificativos de “desastre” y vergüenza” al referirse a la gestión del Instituto para asegurar el suministro de líquido a las comunidades.

En su comparecencia, el jerarca y algunos diputados tuvieron intercambios verbales que incluso ameritaron llamados a la calma y a bajar la hostilidad.

Quesada Espinoza aseguró que el AyA tiene previstos otros planes para llevar agua, luego de que Orosi II quedara sin financiamiento porque la entidad dejó perder un crédito por $399 millones para iniciar esas obras al dejar vencer el plazo que dio el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar el préstamo. Así lo confirmó el Instituto en julio de 2023.

En su exposición inicial, el jerarca habló de acciones heroicas de su equipo por buscar alternativas y afirmó que Orosi II sí era parte de las prioridades, pero que no tenía financiamiento. De esta forma, reiteró lo manifestado el 18 de julio pasado por Mariana Fernández Sing, directora de la Unidad Ejecutora AYA-BCIE, quien había indicado en este misma comisión que Orosi II era la “prioridad número uno” entre los proyectos de la entidad que carecen de fondos.

Quesada mencionó además la existencia de 45 proyectos “de alta prioridad” con fondos y estos implicarían una inversión estimada en $564 millones.

Concluida la presentación, el diputado liberacionista Francisco Nicolás, le reclamó al jerarca que el ahora expresidente de la entidad, Alejandro Guillén, le había informado a la Cámara de la Construcción el año anterior que las obras de Orosi II iban a iniciar en setiembre de 2024.

El legislador le consultó a Quesada si el presidente Rodrigo Chaves le había informado de esa previsión. En respuesta, el jerarca del AyA le dijo que la pregunta debía hacérsela al presidente, lo cual generó un intercambio verbal entre ambos.

En medio del cruce de palabras, la diputada Dinorah Barquero Barquero, también de Liberación Nacional y presidenta de este foro legislativo, medió para detener el altercado cuando el funcionario empezó a responder al diputado con la frase “si me puso atención”...

Barquero intervino para pedirle que respondiera sin emitir valoraciones.

Por su parte, Kattia Cambronero Aguiluz, del Partido Liberal Progresista, calificó el manejo de proyectos e inversiones del AyA es un desastre.

“Me da pena que ustedes siguen igual de enredados porque nos han hecho una presentación que me generan más dudas que respuestas. Queríamos saber por qué perdimos un empréstito para el agua de este país y ustedes no contestan, yo no esperaba un plato de babas hoy”, expresó.

Igualmente, reclamó falta de transparencia en las explicaciones ofrecidas sobre cómo fue posible que se perdiera el préstamo con el BCIE y cómo se proponían ahora financiar ese proyecto, si casi $400 millones se respaldarían con el empréstito.

Cambronero insistió en que era vergonzoso que la gente no tuviera agua o debiera recibirla de un camión cisterna. Incluso mencionó el caso de la comunidad de Hatillo, en San José, de la cual había vecinos con pancartas en la sala de público de la Comisión.

Todo esto ocurría al tiempo que la diputada Paola Nájera, de Progreso Social Democrático, planteaba críticas por el manejo del tiempo de los legisladores de oposición.

Suministro de agua sin resolver

Por su parte, Vanessa Castro Mora, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), manifestó que si bien Quesada llegó en febrero al AyA, el gobierno inició en el 2022 y no ha hecho nada por resolver el problema de suministro de agua que afecta a familias de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Para Francisco Nicolás Alvarado, queda evidencia lo que llamó “insensibilidad del burócrata” al recordar que Orosi II, el proyecto estrella para dar agua , perdió un crédito tan importante.

“Los racionamientos van a seguir. Antes el agua se iba en otros sitios, pero ahora en la GAM donde viven más personas, ni siquiera hay planos”, lanzó el congresista cuando Quesada Espinoza admitió que no existen siquiera diseños de cómo sería la planta potabilizadora de Orosi II.

Al cierre de la sesión, la Comisión acordó convocar nuevamente a Quesada Espinoza y otros funcionarios del AyA en una sesión posterior para brindar explicaciones adicionales sobre el tema.