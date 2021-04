“Yo envío al chat de la familia y mi hermano gemelo (Fernando) me pone: ‘Jorge, no lo vacunaron. Fíjate, mira el video, no lo vacunaron’. Entonces empieza a ver el video 15 o 20 veces y veo que el enfermero no presiona el émbolo de la jeringa y no introduce el líquido en el brazo de mi papá”, aseguró el hijo.