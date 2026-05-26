El País

Sala Constitucional declara con lugar recurso de estudiante contra el Ministerio Cultura por retener informe sobre el Teatro Nacional

El informe permaneció retenido durante dos meses sin ser entregado al solicitante, quien tuvo que recurrir a un amparo para que se le facilitara la información pública peticionada

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Por Sebastián Sánchez
Daños irreversibles en el Teatro Nacional
La información solicitada se relaciona con las intervenciones al Teatro Nacional. (La Nación/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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