Presidencia se atribuyó erróneamente autoría de nuevo logo, dice Bulgarelli

El productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas aseguró que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, le atribuyó erróneamente a Casa Presidencial la autoría de la nueva identidad gráfica del Gobierno lanzada el 22 de setiembre del 2023.

Bulgarelli contradice a Jorge Rodríguez logo diseñado en contrato con BCIE

Aunque ese día Rodríguez dijo que “todo ha sido producido por el equipo y talento humano que tiene el ministerio”, el logo fue elaborado por la empresa Nocaut como parte del contrato de $405.000 financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar servicios a Presidencia, dijo Bulgarelli.

El ministro había dicho: “Nosotros tenemos un equipo de diseño, de producción audiovisual, me siento muy orgulloso de ellos por el trabajo”.

No obstante, la noche del lunes, en comparecencia ante la comisión investigadora de los contratos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Christian Bulgarelli contradijo a Rodríguez.

“Toda la imagen gráfica de los productos, incluso de la revista Qué buen brete, todo eso lo hicimos nosotros, incluyendo la última versión del logo del Gobierno”, declaró bajo juramento.

El productor audiovisual, Christian Bulgarelli (izq.) contradijo al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y afirmó que fue su empresa la que diseñó la identidad gráfica anunciada por Casa Presidencial en setiembre de 2023.

La diputada y presidenta de la comisión, Vanessa Castro, le pidió a Bulgarelli reiterar sus palabras, ya que Jorge Rodríguez había dicho que el logo lo hizo el equipo interno del Ministerio de Comunicación, y Bulgarelli no formaba parte de este.

“No, no formaba parte del equipo interno y ese logo fue una de las seis propuestas que nosotros hicimos en el marco de la contratación del BCIE”, repitió el empresario. Dijo desconocer por qué Rodríguez atribuyó a su ministerio la elaboración de la nueva imagen gráfica.

Seguidamente, la diputada Castro le preguntó: “¿En algún momento don Jorge le pidió que no dijera que el logo era de ustedes, que era del equipo interno?”.

A lo cual, Bulgarelli respondió: “Sí, en un momento cuando yo comparto con don Jorge mi preocupación por lo que yo pensé que había sido un error en la conferencia de prensa, donde se presentó esa gráfica, es don Jorge quien me dice que eso lo hicieron ellos, pero lo hicimos nosotros”.

“¿Entonces le pidió que mintiera sobre el logo?”, consultó Castro.

“Digamos que formalmente no me pide que mienta, pero no es correcto; nosotros fuimos quienes hicimos ese trabajo”, contestó el productor audiovisual, quien además declaró que tiene en su poder las seis versiones de logos que propusieron a Presidencia.

Posteriormente, la diputada liberacionista Dinorah Barquero le preguntó qué criterios tomó para diseñar el logo y definir los colores que se utilizarían.

Bulgarelli afirmó que los colores azul y dorado utilizados en la imagen gráfica fueron tomados de la bandera y el escudo de Costa Rica.

No obstante, esa no fue la justificación que brindó Rodríguez durante la conferencia de prensa de setiembre para la escogencia de los colores. En esa ocasión, el ministro dijo que eligieron la paleta de colores “porque representa la sobriedad y la austeridad histórica con que Costa Rica se ha reflejado y que son colores cercanos a la ciudadanía”.