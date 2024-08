Falsedades sobre el hospital de Cartago repercutieron hasta en la Embajada de EE. UU.

Luego de dos años y tres meses de gobierno, el mandatario Rodrigo Chaves y su equipo han lanzado al menos 52 afirmaciones falsas sobre temas de interés público. Tres de estas tienen relación directa con el terreno donde se construirá el nuevo hospital de Cartago. La situación llegó al grado de que una de las falsedades repercutió en la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.

En este artículo encontrará ocho falsedades relacionadas con el tema de salud.

1. Documentos equivocados sobre terreno para hospital de Cartago

¿Qué dijo el gobierno? El 24 de mayo del 2023, el presidente Chaves frenó el uso de un terreno comprado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para construir el nuevo hospital de Cartago, leyendo las conclusiones de dos informes técnicos en los que se indicaba que la propiedad no era apta.

La realidad. Los criterios leídos por el mandatario se referían a otro terreno, ubicado en El Fierro de Cartago, el cual había sido descartado desde hacía 15 años, en el 2008, según confirmó la propia CCSS. La propiedad realmente seleccionada se ubica en El Guarco y fue adquirida en el 2011.

2. Embajada de EE. UU. desmintió visita de expertos para evaluar terreno de nuevo hospital de Cartago

¿Qué dijo el gobierno? El 11 de enero del 2024, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, informó a la junta directiva de esa entidad de que estaba realizando gestiones con la embajadora de Estados Unidos, Cynthia Telles, para traer expertos de California en fallas sísmicas a evaluar el terreno que se compró para construir el nuevo hospital de Cartago.

La realidad. Siete días después, a través de un correo electrónico enviado a La Nación, la embajada estadounidense negó que realizara “en este momento” coordinaciones para traer geólogos estadounidenses para inspeccionar la propiedad ubicada en El Guarco.

3. Terreno para nuevo hospital de Cartago ‘no fue uno de los más caros’

¿Qué dijo el gobierno? El presidente Rodrigo Chaves afirmó el 17 de mayo del 2023 que el terreno en El Guarco, donde se pretende construir el nuevo Hospital de Cartago, fue uno de los más caros entre las opciones disponibles.

La realidad. Según informó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se recibieron 11 ofertas, que oscilaban entre los ¢2.037 millones y los ¢8.800 millones, y la adjudicada fue de ¢2.720 millones. No obstante, el precio final pagado fue de ¢1.595 millones, tras un avalúo de la Dirección General de Tributación Directa.

En este terreno, ubicado en Tejar de El Guarco, Cartago, se construirá el nuevo Hospital Max Peralta. Foto: Rafael Pacheco

4. Directivos de la CCSS nunca aprobaron plan contra listas de espera

¿Qué dijo el gobierno? El 7 de noviembre del 2023, durante el anuncio de la denominada “Ruta de la Salud”, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), anunció un plan para combatir las listas de espera e informó que el Comité de Inversiones de la entidad aprobó una provisión de ¢200.000 millones para la atención de esa problemática.

La realidad. La Junta Directiva de la CCSS nunca aprobó la propuesta para abordar esa situación. Aunque la cúpula conoció el planteamiento, no tomó acuerdos sobre la compra de servicios a terceros, el copago en hospitales privados ni la provisión de ¢200.000 millones anunciada por Esquivel en el Estadio Nacional. Incluso, el pasado 13 de junio, la propia Esquivel reconoció el fracaso. “No avanzamos, no avanzamos, no avanzamos y la gente se está muriendo. Y la crítica es evidente y lógica. No tenemos capacidad, o si la tenemos, lo hacemos mal. (...)”, manifestó en la sesión ordinaria de Junta Directiva.

5. Listas de espera para mamografía no llegaron a cero, como dijo Joselyn Chacón

¿Qué dijo el gobierno? El 25 de enero del 2023, la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, dijo en relación con las miles de mamografías pendientes: “Hemos logrado llegar a una lista de cero, lo que nunca en la vida habíamos visto en la Caja. Esto es algo para celebrar”.

La realidad. En realidad, la meta no se cumplió. La Asociación de Servicios Médicos para el Bien Social (Asembis), encargada de la tarea, no revisó ni entregó los resultados de 15.000 pacientes antes del vencimiento del contrato, previsto para el 27 de enero. Rebeca Villalobos, presidenta ejecutiva de Asembis, admitió que no podrían cumplir la meta y solicitó una extensión del plazo hasta el 31 de marzo, según el oficio PE-09-23, dirigido a Marta Esquivel, presidenta de la CCSS.

6. ¢200.000 millones para listas de espera se trasladaron a hospital de Limón

¿Qué dijo el gobierno? El 7 de noviembre del 2023, la presidenta de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel, anunció la “Ruta de la Salud” y la provisión de un fondo de ¢200.000 millones para erradicar las listas de espera. Ese día, prometió que es los recursos estarían disponibles en el primer trimestre del 2024.

La realidad. A principios de julio pasado, Verónica Quesada, nueva coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), confirmó a La Nación que esos recursos nunca entraron a esa dependencia y que, por el contrario, se destinaron al nuevo Hospital Tony Facio, de Limón. Cuatro meses antes, la Auditoría Interna de la Caja había advertido —de manera reiterada— que no existían estudios técnicos, financieros, legales y médicos que sustentaran el uso de esos ¢200.000 millones para las listas de espera.

El 7 de noviembre del 2023, la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, anunció la “Ruta de la Salud”. En la foto, aparece junto al presidente Rodrigo Chaves y la entonces viceministra de Ingresos, Priscilla Zamora. Foto: Archivo/La Nación

7. Acuerdos de Comisión de Vacunación no eran nulos, según criterios de la Procuraduría

¿Qué dijo el gobierno? El 3 de agosto del 2022, el presidente Rodrigo Chaves y la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, afirmaron que los nombramientos de dos de los siete representantes de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) estaban vencidos y, en consecuencia, cualquier acto de ese órgano posterior al vencimiento era ilegal. Bajo esa lógica, adujeron, no tenía validez al acuerdo para declarar obligatoria la vacuna contra la covid-19 para el personal de salud, de febrero del 2021, y para todos los funcionarios públicos, de setiembre del mismo año.

La realidad. Criterios de la Procuraduría General de la República (PGR) contradijeron la afirmación del mandatario. Con base en jurisprudencia de la Sala IV, el abogado del Estado reiteró que “los actos de un órgano colegiado no son inválidos únicamente porque alguno de sus integrantes sea un funcionario de hecho, es decir, sin investidura válida”.

8. Consultoría inexistente de la CCSS con Banco Mundial

¿Qué dijo el gobierno? El 7 de noviembre del 2023, la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, anunció una consultoría con el Banco Mundial para evaluar seguros de Salud y Pensiones. Ese día, ella firmó con Priscilla Zamora, entonces viceministra de Ingresos, el convenio a través del cual el Ministerio de Hacienda se comprometía a dar los ¢2.100 millones para esa consultoría.

La realidad. Tres meses después, el 8 de febrero del 2024, en una comparecencia ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, Esquivel reconoció que la consultoría no existe y nunca existió. Para ese momento, ni siquiera había pasado por análisis de la Junta Directiva de la Caja.