Diputados del PUSC proponen aumento de 1,5% para el FEES

Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) plantearán un aumento del 1,5% en el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2025. Lo decidieron después de reunirse, el lunes, con el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Ministerio de Hacienda.

Para alcanzar el dinero requerido, unos ¢8.640 millones, se harían recortes en diferentes partidas sin tocar las partidas de educación, seguridad y obra pública en el país.

“Consideramos que este porcentaje es un equilibrio entre lo que buscan las universidades y lo que plantea el gobierno. Desde el PUSC, siempre vamos a defender la inversión en educación, pero que esta sea realmente para beneficio de los estudiantes”, declaró María Marta Carballo, jefa de fracción.

Para Nogui Acosta, ministro de Hacienda, lo correcto era un aumento de un 1%. “Ahora corresponde a la Asamblea Legislativa definir de dónde tomarán los recursos para este aumento”, indicó.

Fallida negociación del FEES

El 16 de agosto, el gobierno no logró un acuerdo con los rectores para definir el presupuesto que asignará a las cinco universidades públicas en el 2025.

Gustavo Gutiérrez, presidente del Conare y rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), afirmó que la propuesta del Ejecutivo era inviable. Según Gutiérrez, el ajuste del 1% no asegura la sostenibilidad financiera ni el funcionamiento mínimo de las universidades públicas.

Rodrigo Arias, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), manifestó que el Gobierno no presentó razones para rechazar el aumento del 4,06% propuesto por los rectores. “Nos encontramos ante una imposición, no una negociación. Nos informaron que, al no haber acuerdo, enviarán el presupuesto del 2025 con el mismo monto del FEES del 2024″, señaló Arias.

De momento, el Presupuesto del 2025 contiene el mismo monto asignado para el 2024, que fue de ¢576.087 millones.

El Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, y al diputado del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, que los diputados no pueden aumentar el FEES sin definir una fuente de ingresos en el Presupuesto Nacional del 2025.

“Se debe definir en cuál otra partida hacer el correspondiente recorte o, como se indicó anteriormente, señalar las nuevas rentas que financiarían el alza, previo pronunciamiento del órgano contralor”, dice el informe jurídico sobre la consulta.

La Comisión de Asuntos Hacendarios debe dictaminar el expediente del plan de gastos a más tardar el 20 de octubre, para que entre en discusión en el plenario a partir del 1.º de noviembre. Finalmente, el Presupuesto Nacional debe votarse en segundo debate a más tardar a las 11:30 p. m. del 29 de noviembre.

