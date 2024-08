‘Queda muy claro que la educación no es prioridad para este gobierno’, dice Paulina Ramírez

La presidenta de Hacendarios, Paulina Ramírez, le reclamó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, que él sabe que las universidades públicas no pudieron hacer gasto de capital en los últimos cinco años por orden de la regla fiscal. Foto: Lilly Arce.

Paulina Ramírez Portuguez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, criticó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, por presentar al Congreso una partida del Fondo Especial de Educación Superior (FEES) con un crecimiento nulo al dejarlo igual al del 2024.

“Queda muy claro que la educación no es una prioridad para este gobierno, al no presentar un incremento ni siquiera de inflación en la partida que corresponde al FEES, lo que significa que no hay interés por fortalecer la educación”, dijo la congresista en relación con el presupuesto para financiar las cinco universidades públicas en el 2025.

Enfatizó que, desde el Congreso, se han realizado modificaciones para autorizar al gobierno a invertir en una variedad de rubros sociales, desde vivienda hasta bonos y becas. Sin embargo, acusó al gobierno de desacatar las leyes aprobadas para permitir dichos gastos.

Ramírez recordó que varios ministros, incluida Laura Fernández Delgado, de la Presidencia, justificaron la imposibilidad de incrementar el FEES al nivel solicitado por los rectores de las universidades públicas. Según el gobierno, el aumento podría destinarse a incrementos salariales para funcionarios públicos y a recursos para la atención de adultos mayores.

“Ustedes vieron el presupuesto, ya está formulado. En las cifras que hay, no veo que le estén dando prioridad ni al adulto mayor ni tampoco eso que han venido diciendo de aumentos salariales, como dijo la ministra de la Presidencia. ¿Dónde están, porque tampoco vienen los aumentos?”, dijo Ramírez.

Negó que el aumento al FEES afectara otros rubros, argumentando que estos no fueron incrementados en el plan de gastos. La liberacionista también enfatizó que la Comisión de Hacendarios llevará a cabo una revisión minuciosa, “con lupa”, para identificar posibles fuentes de recursos.

“Hay muchos gastos suntuarios, que tal vez no sean fundamentales para el quehacer de los ministerios; los recursos podrían ser tomados de ahí. Incluso, se pueden revisar las proyecciones que se hicieron para el pago de deuda e intereses. Hay muchos mecanismos, pero no lo podemos decir hasta que tengamos el análisis correspondiente”, dijo.

La diputada también cuestionó las acusaciones de Nogui Acosta sobre los gastos de capital que las universidades no han podido ejecutar en los últimos cinco años. Le recordó al ministro que él sabe perfectamente que los centros de educación superior estuvieron impedidos de realizar esas inversiones debido a la regla fiscal aprobada desde diciembre del 2018.

De hecho, le aclaró que fue solo el año pasado cuando los diputados lograron eliminar esas trabas, permitiendo así que las universidades públicas pudieran utilizar esos recursos en inversiones durante un periodo de cuatro años.

El análisis sobre el FEES comenzará en la Comisión de Asuntos Hacendarios el próximo martes al mediodía, y se extenderá durante casi dos meses. Posteriormente, el proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2025 será discutido en el plenario legislativo en noviembre.