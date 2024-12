Mary Munive sobre renuncia de especialistas para ser recontratados: ‘Es un delito penal, ni siquiera administrativo’

“Posiblemente muchos (especialistas) fueron inducidos a error a renunciar y volver a la misma plaza sin mediar un concurso. Y eso se llama fraude de ley, estimados colegas. Y si a ustedes los investigan por eso, es un delito penal, ni siquiera es administrativo disciplinario ¡es penal! ¡Que no los induzcan a error!“.

Estas fueron las palabras de Mary Munive Angermüller, ministra de Salud, cuando se le preguntó este jueves por la situación de la renuncia masiva de especialistas que esperaran se recontratados con un salario más alto al actual. Las declaraciones las dio en la presentación del Plan Nacional de Calidad en la Prestación de Servicios de Salud 2024-2030 y el Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud (RHUS) 2024-2030.

La funcionaria, sin embargo, no adelantó si ella interpondría una denuncia ni llamó a la Caja Costarricense de Seguro Social a hacerlo (CCSS).

El fraude de ley está tipificado en el artículo 5 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Se refiere a acciones realizadas al amparo de una norma jurídica pero con fines alejados de fines públicos.

Hasta el 3 de diciembre 84 especialistas habían presentado su renuncia, la mayoría de ellos de la red del Hospital México. La especialidad más afectada es Anestesiología.

“Nadie está diciendo que no merecen equipararse (en salario) y que no estamos haciendo los análisis para hacer un ajuste técnico, pero esta forma de desbancar a la institución (...). Se debe generar el recurso humano suficiente, debemos hacer el trabajo bien“, expresó Munive.

¿Declarará Salud estado de emergencia nacional?

Sobre la posibilidad de declarar la salida de especialistas como emergencia nacional, tal y como lo solicitó el martes la Junta Directiva de la CCSS, la ministra solo indicó que analizan la situación. El pedido de la Caja se dio luego de que la propia entidad declarara la crisis como emergencia institucional.

Munive recordó que se tiene un lineamiento previendo esta situación. Este lunes y martes, añadió, sostuvieron reuniones con la Caja, Poder Judicial e Instituto Nacional de Seguros (INS) para ir elaborando planes de contingencia y ver el paso a paso de diferentes etapas, con el fin de determinar la pertinencia de hacer la declaratoria.

La jerarca confirmó que este miércoles recibieron el informe de la CCSS, pero es un documento grande que debe leerse con tiempo.

Asimismo, indicó que los planes remediales son acompañados por salud, pero no coadministrados, eso le corresponde a cada institución autónoma con su responsabilidad de gestionar, como lo es la CCSS.

“Hay líneas de trabajo que se tienen que ir agotando, pero ya hay borrador. En el momento que veamos que el plan remedial no cubre la cobija o no lo están gestionando, nosotros diremos este es el momento”, indicó la jerarca.

Munive comparó la situación con una sala de shock en la que se tienen todos los instrumentos, pero dependiendo de cómo esté el paciente, se sabrá cuáles instrumentos utilizar y cuáles no.

“Tenemos la robustez del marco jurídico con el lineamiento, tenemos los informes técnicos y lo que nos quedaría es el momento de la declaratoria. Una declaratoria debe tener una justificación de peso. Aquí en ningún momento estamos improvisando nada ni nada está basado en la ilegalidad”, aseguró.

La ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, enfatizó que renunciar para volver a un mismo puesto, como pretenden muchos médicos especialistas, podría constituir un fraude de ley. (Composición hecha con captura de pantalla y fotografía de archivo)

Planes de recursos humanos en salud

Este jueves se presentaron el Plan Nacional de Calidad en la Prestación de Servicios de Salud y el Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud, ambos para el periodo 2024-2030.

Con él primero, según la ministra, se busca responder a los desafíos globales y nacionales en la atención sanitaria y fortalecer los servicios de salud con una visión centrada en el paciente.

“Es un modelo multinivel, enfocado desde el Ebáis hasta los hospitales especializados. Se ve qué condiciones y características debe tener cada establecimiento. Lo que no se mide, no se controla, y lo que no se controla, no se mejora; por eso también tenemos indicadores y estaremos haciendo evaluaciones”, señaló Allan Mora Vargas, viceministro de salud.

Los objetivos principales son:

Reducir los tiempos de espera para cirugías, para un acceso oportuno a la atención en salud.

Implementar medidas de seguridad que reduzcan riesgos durante la atención en salud, para que menos personas sufran complicaciones.

Mejorar la eficiencia de los servicios, para evitar que las personas tengan que volver a un centro de atención innecesariamente y evitar incrementos en los costos asociados a la atención.

Mary Munive habla de falta de cumplimiento de hospitales públicos

Por su parte, el Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud parte de un diagnóstico, según el cual la mayoría de la fuerza de trabajo en salud está en el área metropolitana y no se tiene tanta cobertura en zonas rurales, y que cada vez hay más profesionales trabajando por cuenta propia en el sector privado.

“Aunque la mayoría sigue estando asalariada en el sector público, cada vez hay menos personal”, manifestó Gloriana Mora Cascante, jefa de Recursos Humanos en Salud.

El Plan se enfoca en: