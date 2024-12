Renuncia masiva de especialistas de CCSS se convierte en emergencia: van 84 y habrá más

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) declaró emergencia institucional, por un periodo de seis meses, la renuncia masiva de los médicos especialistas, que se agudizará a partir del 15 de diciembre.

Hasta el momento, han renunciado 84 médicos especialistas, principalmente en la red que encabeza el Hospital México, que será la más afectada según las proyecciones del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED).

El acuerdo se tomó este martes, de forma unánime y en firme, en la sesión realizada bajo la figura de funcionario de hecho, en la cual estuvieron presentes los seis miembros facultados para reunirse.

Parte del acuerdo incluye elevar la petición de declaratoria de emergencia nacional al Ministerio de Salud. La declaratoria institucional busca facilitar todos los insumos de la CCSS para la atención de la emergencia, para lo cual se contaría con el fondo de contingencia de la CCSS, actualmente de ¢45.000 millones.

Al tener esta crisis un alcance que podría superar la capacidad de la CCSS se recurre a la solicitud de emergencia nacional con el fin de aprovechar coordinaciones con otras instituciones, tanto públicas como privadas.

La Junta Directiva escuchó la justificación del CAED para la declaratoria. El director, Mario Vílchez Madrigal, advirtió que la emergencia no será solo un mes. “Tenemos renuncias proyectadas hasta el mes de marzo. Esta no es una emergencia de un mes o de cuatro semanas; sino que más bien se puede sostener en el tiempo. ¿Cuánto? De momento no podemos verlo, lo que sí es importante es que estamos trabajando bajo un horizonte de planificación amplio de varios meses hacia adelante”, advirtió Vílchez.

El gerente médico interino, Alexánder Sánchez Cabo, precisó que las especialidades más afectadas son: Anestesia y Recuperación, con 16 especialistas que han renunciado; Radiología e Imágenes Médicas (9 ceses de nombramiento), Ginecoobstetricia (12 médicos) y Cirugía General (siete).

Solo en el Hospital México han renunciado 7 anestesiólogos, 4 cirujanos generales, 4 ginecoobstetras, dos otorrinolaringólogos, un radiólogo y un especialista en Vascular Periférico; en total, 19 renuncias en este hospital, que es cabeza de la red que integran, entre otros, los hospitales de Heredia, Alajuela, Puntarenas o Nicoya.

LEA MÁS: Más de 185.000 enfermos deben esperar hasta tres años para ser operados en CCSS

Un hospital como el Monseñor Sanabria, de Puntarenas, ya se quedó con solo un anestesiólogo. Además, falleció un ortopedista, quedando solo con dos especialistas en esa área. Para diciembre, solo tiene seis días con las guardias cubiertas para anestesia.

Según Mario Vílchez, un 46% de los especialistas que renunciaron (38 médicos) no han demostrado su intención de volver a la Caja. El funcionario dijo que esto genera una advertencia sobre las siguientes renuncias: “Es una señal importante de alerta sobre el desarrollo de la emergencia”.

“Ya la Caja está en una situación compleja con el tema de especialistas, y estas renuncias distribuidas en diferentes puntos de la red nos generan mayor demanda insatisfecha y mayor dificultad para absorberlas en toda la red. Estos efectos se multiplican en todos los espectros de la atención”, dijo Vílchez.

Las listas de espera quirúrgicas en la CCSS crecerán como resultado de la renuncia masiva de médicos especialistas, anunciada a partir del 15 de diciembre.

Entre las modalidades que la CCSS contempla para hacer frente a esta emergencia está realizar contratos con terceros, para los cuales se tendrá que tener en cuenta que el sector privado tiene una capacidad mucho menor para atender casos de más complejidad.

La CCSS ya tiene el objeto contractual listo. Se espera que sea una contratación por servicios profesionales y por servicios completos, explicó Yerlin Alvarado, del equipo de la Gerencia Médica.

Especialistas aspiran al salario global

Decenas de médicos especialistas han solicitado el cese de nombramiento en la Caja con la pretensión de ser recontratados un mes después con el salario global definitivo, mayor al que reciben actualmente.

El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), advierte que pueden salir hasta 600 profesionales de la institución a partir de diciembre.

Este escenario se complicará a partir del 15 de diciembre, para cuando se prevé que se hará efectiva la renuncia masiva de especialistas.

‌