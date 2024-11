Mary Munive reprocha salida de especialistas: ‘No se vale que renuncien, se vayan por un mes y sean recontratados’

La renuncia masiva de especialistas de la CCSS que se daría a partir de diciembre, motivó al Ministerio de Salud a emitir un lineamiento para atender la crisis. Se han presentado 75 renuncias entre agosto y este 25 de noviembre.

La intención de los profesionales es regresar un mes después para ser recontratados con el salario global definitivo, que es más alto del que ganan hoy. Según la normativa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) este es el tiempo mínimo que deben permanecer fuera para ser recontratados.

Sin embargo, para la ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, el retorno a los cargos no debería ser opción.

“No se vale que de alguna forma estas personas que renuncian se vayan por un mes y sean recontratadas en su mismo puesto”, dijo la jerarca en entrevista con La Nación.

La jerarca dijo haber solicitado una valoración del caso a la Auditoría General de Servicios de Salud del Ministerio de Salud.

“Hay algo que se llama fraude de ley, y que es hacer una pretensión de desarraigarse de un puesto para poder ingresar en su mismo puesto. ¿Dónde están los procesos de reclutamiento, los llamados para llenar esas plazas? ¿Qué sucede con los recursos humanos?“, planteó Munive.

La ministra hizo estas declaraciones en referencia al reciente lineamiento para garantizar la atención ante el faltante de especialistas, en el cuál se prevé la teleconsulta, la tercerización de servicios y la búsqueda de oferentes para los servicios de la CCSS.

‘La alerta la debe dar la CCSS’

La ministra de Salud, Mary Munive, habló de los nuevos lineamientos para la situación de los médicos especialistas, y de su pretensión de regresar un mes después. Composición hecha con fotos de archivo

Al consultársele sobre cómo evalúa la situación y hasta dónde podría escalar la emergencia, Munive afirmó que es la CCS la llamada a indicar la magnitud del problema.

“Nosotros lo que estamos esperando es que la CCSS genere la alerta. El CAED (Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la CCSS) realiza la valoración de los tiempos en urgencias y emergencias que deben ser atendidos. Y decir ‘aquí es suficiente’. Lo mismo en los servicios de Consulta Externa”, expresó.

“La responsabilidad de decir y dar la alerta es de la CCSS como entidad autónoma; pero si nosotros no tenemos la respuesta o la población genera una demanda, nosotros podemos actuar", añadió.

Munive aclaró que la Ley General de Salud y la Ley Orgánica del Ministerio les faculta para alertar, brindar lineamientos y generar las acciones que se requieran para brindar la continuidad de los servicios de salud a la población.

Este lunes, en sesión de Junta Directiva de la Caja, el gerente médico, Alexánder Sánchez Cabo, advirtió de que estas renuncias tendrán impacto inmediato en todo el país, ya que abarcará la atención de patologías agudas y la de servicios programados: citas con especialistas, exámenes diagnósticos y cirugías.

Fortalecer teleconsulta y tercerización

Muchas de los ceses de nombramiento que se harían efectivos en diciembre corresponden a especialidades sensibles, como Anestesiología, de la que dependen cirugías, o Ginecología, que atiende embarazos, partos y pacientes con cáncer.

Ante esta situación una de las primeras medidas nombradas en el lineamiento es la teleconsulta.

“Tal vez en una zona periférica hagan falta psicólogos y psiquiatras. Una alternativa puede ser agarrar a ese psiquiatra, ponerlo en un centro hospitalario que vaya a requerir este apoyo y generar una alternativa de teleconsulta o valoración digitalizada por telemedicina para generar un triage primario por parte de alguien capacitado y luego ser valorado por un psiquiatra”, destacó.

Sin embargo, esto no sería factible para cirugías de alta complejidad en donde pueda haber faltante de personal especializado, como un anestesiólogo. Allí deberían verse otras opciones.

“Los trasplantes o las cirugías de alta complejidad en donde no contemos con todo el personal requerido para el equipo de trabajo se tiene la capacidad de realizar un mapeo a lo interno de la institución, para poder ‘jalar’ ese recurso y completar los equipos de trabajo y los procesos", detalló.

Si esto no funcionara, la jerarca afirmó que el lineamiento dispone que la CCSS “busque afuera, a nivel nacional” dichos especialistas, tanto entre quienes están pensionados como entre quienes trabajan en medicina privada.

“Puede haber personas que por la ubicación en donde se está yendo la gente quieran tomar esa opción", señaló.

Pero si no se encuentra o no se completan la cantidad de especialistas también se pueden comprar servicios para hacer estrategias de tercerización.

Entendemos el ‘disconfort’ con la situación salarial

Munive señaló que desde el Ministerio de Salud como ente rector, también entienden la situación que está pasando en este momento el país y el malestar de algunos especialistas.

“Entendemos que de alguna forma hay un disconfort con las condiciones salariales. Ese disconfort lo tienen muchos prestadores de servicios en diferentes instituciones. No solo en la CCSS, sabemos que hay una ley marco de empleo público que está regulando y conteniendo el gasto público por una circunstancia”, declaró.

Cuando se le consultó por la no convocatoria del proyecto de ley que facultaría a los especialistas “pasarse” al salario global sin renunciar, ella defendió la posición del gobierno alegando la situación del país.

Según la ministra, los médicos deben recordar la situación del país y el juramento hipocrático.

“La Medicina no es una carrera como cualquiera, si tenemos una visión diferente de la prestación de servicios creo que la seguridad social no es la institución en la cual usted debe prestar el servicio. Si usted no tiene esos requisitos, esa motivación y no recuerda ese juramento hipocrático hay otras instituciones donde usted puede prestar el servicio de una mejor manera”.

¿Qué sucede si al cabo de un mes la seguridad social no cuenta con los especialistas necesarios? ¿El lineamiento sería sostenible a largo plazo? La jerarca sostuvo que de ser así se tendrían que generar estrategias de retención de lo ya reclutado, traer recurso que pueda dar sostenibilidad o tercerizar más servicios.