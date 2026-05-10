El País

Jerarca del MOPT define cinco proyectos clave para su nueva gestión: ‘Si logro sacar esas obras me daré por satisfecho’

Obras viales esperadas por años y planes para mejorar la movilidad en el área metropolitana figuran entre las prioridades del ministro en esta nueva administración

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Ministro del MOPT
Efraím Zeledón asume el cargo como ministro en el nuevo gobierno, tras cumplir 15 meses en ese mismo puesto durante la administración anterior. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MOPTEfraím ZeledónObras viales
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.