MOPT revive por tercera vez plan para ampliar radial de Lindora

Proyecto ahora costaría cerca de $30 millones que serían financiados por la CAF

Por Patricia Recio
Las obras en Pozos de Santa Ana, sobre la radial Lindora, también incluirán la ampliación de 300 metros de la carretera, entre el puente y el Depósito El Lagar.
Las obras se suman a la intervención del puente sobre el río Corrogres que se amplió a cuatro carriles. (Cortesía/Cortesía)







