Puente sobre el río Corrogres, en Lindora, ya no abrirá en octubre: se sumarán nuevas obras

El puente sobre el río Corrogres, en Lindora, pasará de dos carriles a cuatro. La obra, que ahora incluirá la ampliación de 300 metros de carretera, no se habilitará en octubre, sino en diciembre.

El puente sobre el río Corrogres, en Pozos de Santa Ana, sobre la radial de Lindora, ya no quedará habilitado a finales de octubre como había estimado Conavi, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitieran.

Ahora, su apertura está estimada para diciembre debido a que se sumarán nuevas obras.

El Ministerio de Obras Públicas (MOPT) informó que además de la ampliación del puente a cuatro carriles, se extenderá 300 metros entre ese punto y el Depósito El Lagar. La ampliación pretende evitar el cuello de botella en ese tramo, una vez que los vehículos pasen por el puente ampliado, de Sur a Norte.

La obra se realiza con la inversión privada de del Consorcio Beta-ADB y la supervisión del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, gracias a un acuerdo entre Conavi y el consorcio, los fondos destinados para los trabajos pasaron de $780.000 a $1 millón (unos ¢500 millones) y esto es lo que permitirá la ampliación que contempla “mejoras en el sistema de drenaje pluvial (agua llovida), aceras, demarcación y señalamiento vertical”.

“Bajo este nuevo esquema de trabajos, se estima que el proyecto se concluya a finales de diciembre próximo”, agregó el MOPT.

Las obras en Pozos de Santa Ana, sobre la radial Lindora, también incluirán la ampliación de 300 metros de la carretera, entre el puente y el Depósito El Lagar. (Cortesía/Cortesía)

Así será la ampliación del puente

El puente sobre el río Corrogres pasará de dos a cuatro carriles y tendrá un espaldón de 0,85 metros a cada lado y una acera de 1,5 metros. Además, contará con una barrera de concreto para separar el tránsito peatonal del vehicular, indicó la Gerencia de Construcción de Conavi.

En este momento, afirmaron, el avance general es de un 80%. Ya los muros de contención que darán soporte al puente fueron construidos.

Actualmente, se sigue trabajando en el sistema de canalización pluvial, desde el puente y hacia ambos lados de la carretera. Aseguraron que pronto se habilitarán dos carriles del nuevo puente, para proceder a demoler el paso actual y abrir los cuatro carriles.