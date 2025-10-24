El País

Puente sobre el río Corrogres, en Lindora, ya no abrirá en octubre: se sumarán nuevas obras

MOPT estima que proyecto se concluya en diciembre

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
El puente sobre el río Corrogres, en Lindora, pasará de dos carriles a cuatro. La obra, que ahora incluirá la ampliación de 300 metros de carretera, no se habilitará en octubre, sino en diciembre.
El puente sobre el río Corrogres, en Lindora, pasará de dos carriles a cuatro. La obra, que ahora incluirá la ampliación de 300 metros de carretera, no se habilitará en octubre, sino en diciembre. (Cortesía/Cortesía)







