El País

Maquinaria, montaña y promesas: el avance real en la punta sur de la ruta a San Carlos retratado por un dron

Obras tienen avance global de 10% y más de 70% en labores preliminares y deben finalizar en el segundo semestre del próximo año

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Por Patricia Recio
Carretera San Carlos Punta Sur
Más de 6 kilómetros de la carretera ya tienen completos los movimientos de tierra necesarios para definir el trazado de la vía. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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