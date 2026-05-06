Jerarca del MOPT promete resolver problema de presas: ‘Ahora lo que suceda será mi responsabilidad’

Efraím Zeledón, quien lleva poco más de un año como ministro de Obras Públicas, seguirá en el cargo en la administración de Laura Fernández.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, se suma a la lista de jerarcas que dará continuidad a su gestión en el gabinete de Laura Fernández.

Zeledón, quien llegó al gobierno como viceministro de Infraestructura, en el 2023, y asumió el cargo de jerarca en el último año de la administración Chaves Robles (fue ascendido en febrero del 2025 tras la salida de Mauricio Batalla), reconoció que resolver las presas en carreteras es una deuda pendiente con los costarricenses, y un tema que le deja un “sin sabor”.

“Hay muchos temas que, aunque quisimos, no logramos resolver. Hubiera querido ejecutar más obras, hubiera querido poder ayudar a los costarricenses más con la reducción de presas, por muchas razones no lo logré, yo vine al cierre del gobierno; ahora, sobre estos cuatro años, pues todo lo que suceda será mi responsabilidad y tengan los costarricenses toda la seguridad de que no vamos a aflojar hasta resolver los problemas de presas”, dijo.

Aunque apuntó a la implementación del tren eléctrico como “columna vertebral” del transporte público para atender esa problemática, el ministro no brindó claridad sobre el otro gran pendiente del transporte masivo: la sectorización de los autobuses, pues aseguró que es un tema que deberá ver con el viceministro de transportes, “que todavía no está definido”.

Ministro de Obras Públicas se compromete a hacer frente a las presas

En relación con el tren, el ministro sostuvo que es una prioridad tanto para él como para Álvaro Bermúdez, quien también se mantendrá en el cargo como presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

Zeledón afirmó que esperan que la consulta de constitucionalidad, presentada contra el proyecto de ley que integra los financiamientos para avanzar en la licitación, se resuelva positivamente.

Por su parte, Bermúdez también citó ese plan como la prioridad “número uno” con la que asume el nuevo periodo.

El presidente de Incofer dijo que mientras se resuelve la consulta ante la Sala Constitucional, procurarán avanzar en otras actividades como los procesos de expropiación y la preinversión de otras iniciativas.

Consultado sobre si tienen un plan b, en caso de que esa gestión tome más tiempo de lo previsto, el jerarca declaró que no manejan otra alternativa y agregó que la consulta no cuenta con los argumentos para sustentar los vicios de nulidad que pretenden denunciar.

“Yo esperaría que no sea admitida. En caso de que sea admitida, esperaremos el proceso, seremos respetuosos, pero nosotros seguimos trabajando porque esta es la propuesta que necesita el país”, afirmó.

Álvaro Bermúdez seguirá al frente del INCOFER con el encargo de sacar adelante el tren eléctrico del área metropolitana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El proyecto para el financiamiento de $800 millones con el que se impulsaría el tren eléctrico recibió el primer debate a finales de abril; no obstante, la anterior fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), que recién concluyó funciones, frenó la aprobación en segundo debate al enviar a consulta el expediente de ese préstamo a la Sala IV.

Las obras pendientes

Además del tren eléctrico, el jerarca del MOPT destacó como proyectos claves para su próxima gestión, la carretera a San Carlos, donde aún está pendiente la adjudicación en firme del tramo central, así como concluir la ampliación del tramo entre Barranca y Limonal y el corredor San José-San Ramón, que estaría a pocos días de lanzar la licitación por casi $800 millones.

Zeledón enlistó, además, obras que lleva encaminadas y a las que buscará dar continuidad, como la nueva concesión de la Florencio del Castillo, presentada mediante una iniciativa privada; la ampliación de la ruta 21, en Guanacaste, y los pasos a desnivel de los Hatillos, que estarían listos en las próximas semanas.

Al ser consultado sobre el futuro de los órganos adscritos al MOPT: el Consejo de Concesiones y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el ministro manifestó que es un tema del que aún deberá conversar con la presidenta electa, pero calificó como buena la gestión de los equipos al frente de esas dependencias.