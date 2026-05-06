El País

Jerarca del MOPT promete resolver problema de presas: ‘Ahora lo que suceda será mi responsabilidad’

Ministro apuesta al tren eléctrico como ‘columna vertebral’ del transporte público para hacer frente al caos vial

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Por Patricia Recio
05/05/2026, San José, Teatro Melico Salazar, presentación del gabinete que acompañara a la presidenta electa Laura Fernández durante de mandato.
Efraím Zeledón, quien lleva poco más de un año como ministro de Obras Públicas, seguirá en el cargo en la administración de Laura Fernández. (Jose Cordero/José Cordero)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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