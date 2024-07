Lanamme señala malas prácticas y deficiencias en construcción de puentes de la ruta 32

Una auditoría del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) reveló deficiencias en materiales y prácticas constructivas inadecuadas en los puentes que se construyen como parte del proyecto de ampliación de la ruta 32, entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón.

El informe EIC-Lanamme-INF-0227-2024, con fecha de junio de este año, menciona que a nivel general se identificaron omisiones parciales o totales de información, y en algunos casos, se aplicó la normativa de forma incompleta o incorrecta, principalmente en lo relacionado con los límites de diseño, modificadores de carga y el diseño de elementos importantes como las vigas diafragma de algunas de las estructuras.

Según el informe la socavación en esta zona del puente sobre el río Dos Novillos empeoró y al momento de la inspección no se habían ejecutado acciones correctivas. Foto: Lanamme.

Entre los hallazgos se indica que en el caso del puente sobre el río Chirripó, uno de los más importantes de la ruta, cumple en un 73% con los requerimientos del diseño estructural según las normativas.

En relación con los apoyos de los puentes peatonales y pasos vehiculares, se evidenciaron “no conformidades” con respecto a los requisitos. Los informes emitidos para los apoyos fabricados determinaron que no cuentan con detalles sobre las velocidades de aplicación de deformación. Además, algunos apoyos no cumplieron con el requisito de elongación mínima y no se aportaron resultados de las pruebas de resistencia al calor. Los apoyos son superficies de soporte entre el tablero y los pilares de cada estructura.

Sobre las prácticas constructivas utilizadas para los puentes, se identificaron reparaciones irregulares de rocas en las escolleras (rellenos o diques) de los puentes sobre los ríos Toro, Escondido y Cuba, lo cual puede favorecer el arrastre de material y la socavación de ese elemento. Asimismo, se señaló la socavación al pie de las escolleras de los puentes sobre los ríos Dos Novillos y Guacimito, lo cual, según los expertos, podría conllevar a una pérdida continua del material de relleno, causando inestabilidad y desplazamientos en la estructura de los bastiones.

Algunos rellenos presentaban cárcavas o zanjas en los puentes sobre los ríos Rojo, Cuba y Destierro, así como en dos intercambios del proyecto, lo cual aumenta la susceptibilidad a la erosión y podría provocar efectos en el relleno debido al asentamiento y pérdida de capacidad de soporte.

Durante las inspecciones se identificaron deterioros y ausencia de juntas de expansión en algunos de los puentes. Foto: Lanamme.

El informe citó entre los hallazgos con prioridad de atención “muy alta” la susceptibilidad en las escolleras de algunos puentes al arrastre de material y socavación debido a la erosión, además de los deterioros detectados en algunas juntas de expansión y la ausencia de estas en algunos puentes del proyecto. En esa categoría también se incluyeron las malas prácticas como la colocación y vibrado de concreto en algunas sobrelosas, las condiciones de algunas juntas en los puentes del proyecto y las barreras de protección.

Entre las recomendaciones incluidas en el informe, se instó a la Administración a establecer procedimientos más ágiles para la revisión de diseños de las estructuras mayores en futuros proyectos. Además, debe especificar en los contratos la entrega por parte de la empresa del plan de control y aseguramiento de calidad implementado. Se recomendó también evitar la aprobación de planos de diseño con discrepancias entre los requisitos establecidos en esos documentos y la normativa de referencia.

El documento también incluyó recomendaciones específicas asociadas con la calidad del concreto y acero que se debe exigir en futuros proyectos, además de establecer una frecuencia de revisión de las propiedades mecánicas y físicas de los lotes de acero utilizados en el proyecto y de los procedimientos de limpieza y protección del acero para evitar la corrosión.

Sobre los hallazgos detectados, se indicó que la Administración debe ejecutar un monitoreo en los elementos señalados como escolleras y zanjas en rellenos de aproximación y solicitar al contratista la implementación de medidas de protección en las zonas destacadas. Asimismo, las autoridades deben verificar que la supervisora contratada fortalezca las labores de inspección para evitar prácticas constructivas inadecuadas.

El proyecto de ampliación de la ruta 32 está a cargo de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC). El plan original incluía la ampliación a cuatro carriles de 107 km de carretera entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón; así como la construcción de 33 nuevos puentes, 13 pasos a desnivel (que ahora serán rotondas y cruces), 11 retornos, 24 puentes peatonales y las cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

El costo total de la obra es de $534 millones. Recibió orden de inicio en noviembre de 2017 y, según la última prórroga aprobada, debe entregarse en mayo del próximo año.