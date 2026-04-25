El País

Exrector de la UCR pide que negociación del FEES 2027 sea liderada por una figura con ‘legitimidad plena’

Desde el 22 de abril, un grupo de universitarios mantiene tomado el edificio de la Rectoría de la UCR y exige la renuncia del rector, Carlos Araya Leandro

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Por Sebastián Sánchez
El exrector de la UCR, Gustavo Gutiérrez, pidió que "alguien con legitimidad" sea quien negocie el FEES.
El exrector de la UCR, Gustavo Gutiérrez, pidió que "alguien con legitimidad" sea quien negocie el FEES. Actualmente, el representante de esa universidad es Carlos Araya. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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