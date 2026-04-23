El País

Toma de Rectoría UCR: estudiantes exigen la renuncia de Carlos Araya y denuncian cortes de luz y agua en edificio

Los estudiantes tomaron el edificio de Rectoría la tarde de este miércoles, ubicado en la sede universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca

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Por Sebastián Sánchez
Rectoria de la UCR
Estudiantes de la UCR exigen la renuncia del rector, Carlos Araya. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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