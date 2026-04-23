Toma de Rectoría UCR: estudiantes exigen la renuncia de Carlos Araya y denuncian cortes de luz y agua en edificio

Los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) que tomaron el edificio de la Rectoría exigieron la renuncia del rector Carlos Araya Leandro, en medio del conflicto por el FEES.

“Al no responder a los intereses de la UCR, exigimos que el rector, Carlos Araya Leandro, renuncie a su puesto. Exigimos que rinda cuentas porque no ha sido transparente, no ha respondido a lo que los estudiantes merecemos. No ha respondido a lo que significa ser rector de una universidad de educación superior”, dijo una estudiante en un video difundido desde la toma.

Estudiantes se manifiestan tras la toma de Rectoría UCR

La tarde de este miércoles los universitarios tomaron el edificio de la Rectoría, ubicado en la sede universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca. Los jóvenes protestan contra el rector de esa casa de estudios, Carlos Araya, luego de que fracasaran las negociaciones por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

Los estudiantes denuncian que, tras la toma, las autoridades universitarias mantienen el edificio sin electricidad y agua potable. En el video difundido los estudiantes utilizan una vela para iluminarse.

“Le extendemos la invitación a las personas que nos están viendo para que nos puedan dar de sus donaciones como agua potable, comestibles, almohadas y demás. A los estudiantes de la UCR les invitamos a que se unan. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram: toma_rectoria2026″, dijo un estudiante que prefirió no identificarse.

Estudiantes toman el edificio de la Rectoría de la UCR, en San Pedro. (Alonso Tenorio/La Nación)

Toma de Rectoría

La manifestación inició luego de los hechos ocurridos la noche de este martes, cuando un grupo de estudiantes se manifestó frente al Outlet Mall, en San Pedro, después de que el gobierno de Rodrigo Chaves y las universidades públicas no llegaran a un acuerdo por el FEES 2027.

Durante el evento, un vehículo intentó cruzar a la fuerza el bloqueo que se situaba en la carretera y embistió a varios estudiantes. Luego de estos hechos, los jóvenes reclamaban que mientras ellos defendían el FEES, las autoridades universitarias “dormían”.

Entonces, asociaciones de estudiantes y grupos organizados convocaron para este miércoles a la 1:30 p. m. frente al edificio de Rectoría. Inicialmente, los jóvenes fueron atendidos por los vicerrectores porque el rector, Carlos Araya Leandro, no se encontraba por “temas de agenda”. Esa situación molestó a los estudiantes.

Posteriormente, Araya atendió brevemente a los estudiantes. Sin embargo, la tensión escaló hasta el punto en que los manifestantes ingresaron a la fuerza al edificio para realizar la “toma”.

En abril del 2025, los universitarios también tomaron el edificio de la Federación de Estudiantes (FEUCR) en protesta contra el directorio estudiantil. Esos hechos concluyeron en la renuncia de la entonces presidenta, Artemisa Villalta.

Estudiantes de la UCR ingresaron a la fuerza a las instalaciones de la Rectoría. (Cristian Mora/La Nación)

Puertas de vidrio de la Rectoría de la UCR fueron quebradas en el proceso de toma. (Cristian Mora/La Nación)

Fracaso en las negociaciones

Este martes 21 de abril, las negociaciones entre el Ejecutivo y las universidades fracasaron porque el gobierno propuso no aumentar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2027, mientras los rectores pedían un incremento del 2,94%, es decir más de ¢17.000 millones.

Ahora será la Asamblea Legislativa quien defina el presupuesto de ese fondo para el próximo año. Sin embargo, a partir de mayo, el Congreso tendrá mayoría oficialista.

Rectores dieron una conferencia de prensa este 21 de abril tras el fracaso de las negociaciones por el FEES 2027. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esto ya ocurrió en el 2024 para el FEES 2025. El camino en la nueva Asamblea Legislativa distaría de ser sencillo para las universidades públicas. El debate sobre el aumento en los fondos pasaría a la Comisión de Hacendarios, donde a partir del 1.° de mayo el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) tendría mayoría con seis de los 11 diputados.

Si la Comisión adopta la línea del gobierno, el resultado sería un incremento del 0%, es decir, se mantendrían los ¢593.484 millones para el 2027.

La Constitución establece que para la educación se debe otorgar un 8% del PIB. Sin embargo, en la práctica, esto no se cumple.