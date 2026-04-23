El País

Esto dijo Carlos Araya a ‘La Nación’ minutos antes de que estudiantes tomaran el edificio de la Rectoría UCR

Estudiantes protestaron por lo que consideran falta de apoyo de las autoridades en sus manifestaciones por el FEES 2027

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Por Cristian Mora y Sebastián Sánchez
Estudiantes de la UCR protestan en la Rectoría por falta de apoyo del rector Carlos Araya, en las negociaciones del FEES.
Carlos Araya, rector de la UCR, minutos antes de la toma. (Esteban Bermúdez /La Nación)







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UCRCarlos ArayaToma del edficio de rectoría
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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