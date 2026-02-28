Rectoría de la UCR pagó más de ¢800.000 en comidas de El Novillo Alegre en tres meses

Carlos Araya Leandro es el rector de la UCR desde el 2024.

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) gastó poco más de ¢818.000 en servicios de alimentación del restaurante El Novillo Alegre. Se trata de cuatro facturas para actividades realizadas entre el setiembre y noviembre del 2025.

Las facturas circulan en WhatsApp. Al ser consultada por La Nación, la UCR explicó que los gastos corresponden a “atenciones oficiales vinculadas a relaciones internacionales, cooperación académica, innovación universitaria y diálogo institucional, debidamente facturadas, registradas y tramitadas bajo los procedimientos administrativos ordinarios”.

Así lo indica un documento firmado por el director ejecutivo de la Rectoría, Pablo César Marín. En tanto, el rector de la UCR es, desde el 2024, Carlos Araya Leandro.

Entre los platillos degustados en esas cuatro reuniones, hay carpaccio de salmón, tabla de chorizos, ensalada patagónica, ensalada capresse, lomito (bife), ensalada cesar clásica, ensalada cesar con pollo, aros de calamar, bife de chorizo, cuadril y vino Luis Cañas Crianza, entre otros productos.

Este es el detalle de los gastos

Visita de Luis Guillermo Solís, expresidente de la República

Esa actividad se realizó el 12 de setiembre del 2025 y el monto gastado en esa ocasión ascendió a ¢74.733. Fue cargado al presupuesto asignado a la Rectoría.

Según explicó la UCR, fue una actividad previa “para ver detalles sobre el Seminario Internacional Derechos Humanos y Crimen Organizado en América Latina: Un desafío regional y global”.

El seminario finalmente se realizó entre el 13 y 14 de noviembre.

“Este tipo de encuentros se enmarcan en el intercambio académico, análisis de coyuntura nacional y fortalecimiento del vínculo universidad-Estado (...) Para este seminario, la UCR contó con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) como contraparte”, explicó la UCR.

Visita de la rectora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral del Ecuador

Según información universitaria, el evento se efectuó el 13 de octubre del 2025 y el gasto fue de ¢74.559. Fue cargado al presupuesto asignado a la Rectoría.

La UCR señaló que la cita formó para de la agenda de relaciones internacionales, “orientadas a fortalecer vínculos académicos, cooperación bilateral, movilidad estudiantil y eventuales convenios interinstitucionales. Se trata de un gasto de representación institucional”.

CIII Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y XXII Asamblea General Ordinaria de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe

La actividad se realizó el pasado 24 de noviembre y fue el gasto más alto de las facturas consultadas. El desembolso ascendió a ¢573.631. Fue cargado al presupuesto asignado a la Rectoría.

Según la Universidad, la cita contó con 35 personas. “El monto responde a un gasto colectivo vinculado a la organización de un evento oficial de alto nivel en el ámbito universitario regional”, señaló esa casa de estudios.

Visita de José María de la Varga, director de Polaris de la Universidad de Málaga

Según la UCR, De la Varga es director de un programa de acompañamiento y mentorización para proyectos ganadores del concurso SpinOff en esa universidad española.

La Universidad justificó que esta actividad se vincula directamente con “procesos de innovación, emprendimiento universitario y fortalecimiento de capacidades en transferencia tecnológica”.

Se realizó el 27 de noviembre anterior y se desembolsó ¢95.281. Fue cargado al presupuesto asignado a la Rectoría.