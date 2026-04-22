El País

Estudiantes de la UCR protestan contra la Rectoría por falta de apoyo en manifestaciones del FEES

Movimiento también cuestiona respuesta institucional tras incidente durante las protestas de los estudiantes de la UCR en una calle de San Pedro

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Por Cristian Mora
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El movimiento estudiantil de la UCR se manifiesta frente a la Rectoría en protesta contra lo que consideran un escaso apoyo de las autoridades a sus acciones en el marco de las negociaciones del FEES. (Alonso Tenorio /La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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