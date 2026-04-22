Estudiantes de la UCR protestan contra la Rectoría por falta de apoyo en manifestaciones del FEES

El movimiento estudiantil de la UCR se manifiesta frente a la Rectoría en protesta contra lo que consideran un escaso apoyo de las autoridades a sus acciones en el marco de las negociaciones del FEES.

El movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica (UCR) se manifestó la tarde de este miércoles frente a la Rectoría, en protesta contra lo que consideran un escaso apoyo de las autoridades a sus acciones en el marco de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Los estudiantes aseguran que no han sentido respaldo institucional durante sus manifestaciones, lo que ha generado malestar dentro del movimiento.

Manifestación En La UCR

Como parte de sus reclamos, también alegan el poco acompañamiento por parte de las autoridades universitarias durante el incidente ocurrido el martes en la noche cuando un conductor intentó cruzar una calle donde los estudiantes desarrollaban una protesta.

Durante los primero 50 minutos de la manifestación, el rector Carlos Araya no recibió al estudiantado debido a compromisos de agenda.

En su lugar, la situación fue atendida por los vicerrectores, entre ellos el vicerrector de Docencia, Jáirol Núñez, quien se refirió a la manifestación.

No obstante, a eso de las 1:52 P.M., Araya salió a escuchar las peticiones y críticas del estudiantado.

Declaraciones Del Vicerrector De Docencia, Jáirol Núñez

Noticia en desarrollo...