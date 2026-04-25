El País

Estudiantes de la UCR, UNA y TEC recorren San Pedro en defensa del FEES 2027: ‘Luchamos por la educación pública que aún no alcanza el 8% del PIB’

El Gobierno propuso no aumentar el FEES para 2027. Desde el 22 de abril, los universitarios mantienen tomada la Rectoría de la UCR y exigen la renuncia del jerarca Carlos Araya Leandro

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Por Sebastián Sánchez y Cristian Mora
UCR
Estudiantes de la UCR se dirigen hacia la fuente de la Hispanidad para manifestarse en defensa del FEES. (Cristian Mora/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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