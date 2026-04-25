Estudiantes de la UCR, UNA y TEC recorren San Pedro en defensa del FEES 2027: ‘Luchamos por la educación pública que aún no alcanza el 8% del PIB’

Estudiantes de la UCR se dirigen hacia la fuente de la Hispanidad para manifestarse en defensa del FEES.

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), en conjunto con la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna) y del Tecnológico de Costa Rica (Feitec), recorrieron San Pedro de Montes de Oca la tarde de este viernes en defensa del FEES 2027.

Primero, se dirigieron hacia la fuente de la Hispanidad, ubicada en ese mismo cantón josefino; posteriormente, caminaron hacia la Facultad de Derecho, donde cerraron el recorrido. Tras esto, se reunirán dentro de la UCR en una asamblea estudiantil.

La marcha comenzó alrededor de las 5 p. m. en la Plaza de la Libertad de Expresión, ubicada en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, en ese mismo cantón josefino.

Universitarios en la fuente de la Hispanidad. (Cristian Mora/La Nación)

La protesta ocurre en medio de la toma del edificio de la Rectoría de la UCR, en rechazo al jerarca universitario Carlos Araya, a quien el estudiantado acusa de haber brindado escaso respaldo al movimiento en la defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, tras el fracaso de las negociaciones entre las universidades públicas y el gobierno de Rodrigo Chaves.

Jóvenes finalizan su recorrido ingresando por la Facultad de Derecho de la UCR. (Cristian Mora/La Nación)

El gobierno propuso no aumentar ese fondo para el próximo año, mientras los rectores pedían un incremento del 2,94%, es decir más de ¢17.000 millones. Ante el diferendo, el FEES será definido Asamblea Legislativa, que tendrá una mayoría oficialista.

Entre sus principales demandas, el estudiantado exige que el FEES para 2027 sí tenga un aumento, así como la renuncia del rector Carlos Araya.

Según el reporte de conductores, se registra un fuerte congestionamiento vial en San Pedro y vías aledañas.

Se registra un fuerte congestionamiento vial en vías aledañas a San Pedro. (Cristian Mora/La Nación)

En el sitio se hizo presente la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública.

En el sitio se hizo presente la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública. (Cristian Mora/La Nación)

Intervención presidencial

Marco Víquez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna) acusó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y a la mandataria electa, Laura Fernández, de intervenir en las negociaciones del FEES.

“Es importante hablar de lo que pasó el día martes en la Comisión de Enlace del FEES. Algo inaudito, algo que nunca en la vida se había visto, un presidente de la República y la presidenta electa interrumpiendo la negociación del FEES; donde se supone que es un espacio para las rectorías y los ministros, esto por acuerdo de años”, acusó Víquez.

“Estamos luchando por el FEES, que es el objetivo principal, pero también por la educación pública, que aún no alcanza el 8% del Producto Interno Bruto que establece la Constitución Política“, añadió.

Agregó que resulta aún “más indignante” que se plantee que para aumentar recursos a unas universidades haya que quitárselos a la Universidad Nacional o a la Universidad de Costa Rica.

Declaraciones presidente de la FEUNA

“Lo que debería discutirse es el crecimiento de todo el sistema de educación superior pública. La universidad en la que una persona estudia no debería significar mejores o peores condiciones, sino igualdad y dignidad para toda la comunidad universitaria”, añadió.

El estudiante dijo que mantiene la esperanza que el FEES 2027 no tenga que se definido por el próximo Congreso, sino que pueda ser negociado con el próximo gobierno de Fernández.

“La UNA, la UCR y el Tecnológico están entre las mejores 1.500 universidades del mundo y son las mejores de Costa Rica y Centroamérica. La universidad pública sigue siendo un ejemplo para el país, pero requiere voluntad política, respeto a los compromisos incumplidos y una verdadera disposición a financiar la educación pública, porque eso no es un gasto, es una inversión”, finalizó el presidente estudiantil.

Ingreso de los universitarios por Derecho de la UCR. (Cristian Mora/La Nación)

Estudiantes indígenas participan de la marcha. (Cristian Mora/La Nación)