El País

Estudiantes de UCR denuncian que rector convocó manifestación en su favor y llaman a contramarcha; Rectoría lo niega

La Rectoría de la UCR está tomada desde la tarde de este miércoles. Universitarios exigen la renuncia del rector, Carlos Araya Leandro. Crece el pulso

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Por Sebastián Sánchez
Rectoria de la UCR
Protesta estudiantil en la UCR, este 22 de abril, minutos antes de la toma de la Rectoría. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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