Estudiantes de UCR denuncian que rector convocó manifestación en su favor y llaman a contramarcha; Rectoría lo niega

Protesta estudiantil en la UCR, este 22 de abril, minutos antes de la toma de la Rectoría.

Los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) que mantienen tomada la Rectoría denunciaron que presuntamente el rector, Carlos Araya Leandro, convocó una manifestación en su respaldo. La administración universitaria negó esa versión.

Esa actividad a favor de Araya se realizaría este viernes 24 de abril, a las 10 a. m., en el pretil, ubicado en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca. Como respuesta, los estudiantes convocaron a un plantón frente a la Rectoría a esa misma hora.

Según los jóvenes, el mensaje que denuncian que habría sido difundido indica: “La toma del edificio no representa el pensamiento de muchos estudiantes ni del personal administrativo que creemos en una universidad construida con respeto, diálogo y conciencia. Hoy alzamos la voz de forma pacífica, porque estamos convencidos de que no es con vandalismo como se protege nuestra alma mater, sino con ideas, escucha y acuerdos”.

Los estudiantes exigen la renuncia de Carlos Araya. (Cortesía/Cortesía)

Ante la consulta de La Nación, la Rectoría de la UCR negó de forma tajante esa versión, aunque confirman que el mensaje existe: “Ese no es un mensaje oficial, (sino) que se ha divulgado de manera orgánica y espontánea en diferentes chats, pero no es un mensaje que haya salido oficialmente de la administración, ni de don Carlos, ni de su oficina de comunicación. Desconocemos quién redactó ese mensaje“, sostuvo la oficina de prensa del rector.

Los estudiantes también denunciaron que supuestamente habrían sanciones contra los funcionarios que no asistan al evento. La Rectoría también lo negó: “No se ha obligado ni se ha amenazado a nadie con que se le va a sancionar. Eso es absolutamente falso”, afirmó.

El rector minutos antes de entrar a negociar con los estudiantes. Atrás, la presidenta de la FEUCR, Mariel Rojas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Marcha de la FEUCR

La Rectoría sí confirmó que, esta tarde, envió, a través de los canales oficiales, la convocatoria de una actividad denominada “Marchemos con las bandas”, a partir de las 9:00 a. m. de este viernes 24 de abril, saliendo del pretil.

Sin embargo, sobre ese evento en particular, las autoridades universitarias defienden que fue la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) la que les solicitó divulgar la invitación.

La Nación pudo constatar que esta segunda actividad sí fue difundida por la FEUCR en sus redes sociales.

La tarde de este jueves 23 de abril, un grupo de estudiantes de la UCR bloquearon la vía frente al Outelt Mall, en protesta por las negociaciones del FEES 2027. (Cristian Mora /Cristian Mora)

“Por lo anterior, desde la Rectoría se otorga permiso de 8:30 a.m. a 12:00 m., para que las personas funcionarias administrativas, docentes y estudiantes participen en la defensa de la educación superior pública, por oportunidades justas y por el futuro de la Universidad de Costa Rica”, dice el comunicado de la Rectoría remitido a la comunidad universitaria con motivo de dicho evento.

Por ese motivo, el rector suspendió las actividades evaluativas a los estudiantes. El comunicado cierra pidiendo: “Alcemos la voz de forma pacífica para proteger nuestra alma máter con respeto, escucha y acuerdos de diálogo y conciencia".

Estudiantes pintan consignas en el edificio de la Rectoría de la UCR. (Cristian Mora/La Nación)

Toma de Rectoría

La tarde de este miércoles 22 de abril, los universitarios tomaron el edificio de la Rectoría de la UCR.

La manifestación se inició luego de los hechos ocurridos la noche del martes 21 de abril, cuando un grupo de estudiantes se manifestaron frente al Outlet Mall, en San Pedro, después de que el gobierno de Rodrigo Chaves y las universidades públicas no llegaran a un acuerdo por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, situación que ha atizado a la molestia estudiantil.

Durante el evento, un vehículo intentó cruzar a la fuerza el bloqueo que se situaba en la carretera y embistió a varios estudiantes. Luego de estos hechos, los jóvenes reclamaban que mientras ellos defendían el FEES, las autoridades universitarias “dormían”.

Entonces, asociaciones de estudiantes y grupos organizados acordaron reunirse este miércoles a la 1:30 p. m. frente al edificio de Rectoría. Inicialmente, los jóvenes fueron atendidos por los vicerrectores porque el rector no se encontraba en el lugar, por “temas de agenda”. Esa situación molestó a los estudiantes.

Posteriormente, Araya atendió brevemente a los alumnos. Sin embargo, la tensión escaló hasta el punto en que los manifestantes ingresaron a la fuerza al edificio para realizar la “toma”.

La Rectoría de la UCR se encuentra tomada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los estudiantes también han denunciado que, en apariencia, durante la toma, las autoridades universitarias les han desconectado el agua y la luz, además de que habrían provocado que una alarma sonara toda la noche.

Esta mañana, un grupo de estudiantes dio a conocer una serie de peticiones, entre las que destacan la renuncia del rector y la apertura inmediata de un espacio de diálogo.

Araya entró al edificio a negociar con los estudiantes. Al salir señaló que hubo avances, pero que mañana continuará el diálogo.

Estudiantes llegan a dejar suministros a sus compañeros que se encuentran dentro del edificio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los estudiantes están, además, convocando otra manifestación en la plaza de la Libertad de Expresión, ubicada en el campus Rodrigo Facio, para este viernes a las 4:30 p. m.

De momento, la toma continúa. El rector evitó responder sobre el pedido de renuncia.