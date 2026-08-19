El País

En Uber y taxis: cuántas horas se necesita trabajar al día para lograr un salario mínimo en Costa Rica

Conductores de Uber aseguran que deben trabajar entre 10 y 12 horas diarias para alcanzar ingresos de ¢40.000 a ¢50.000, mientras taxistas reportan jornadas similares y ganancias netas de hasta ¢22.000 al día

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Por Patricia Recio
Uber
Choferes de Uber y otras plataformas trabajan de diez a 12 horas diarias para lograr metas que permitan atender gastos y obtener ganancia mínima. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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