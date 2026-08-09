Revista Dominical

¿Es el auge de Uber el fin del servicio de taxi tradicional en Costa Rica?

Hubo un tiempo en que ser taxista era una forma de ascenso social. Hoy el gremio enfrenta su década más difícil: menos concesiones, garajes que desaparecen, Uber y la pregunta: ¿queda futuro para la Fuerza Roja?

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Por Jorge Arturo Mora
Taxis San José
La flota de taxis en Costa Rica pasó de 8.581 a 6.521 concesiones en medio del auge de las plataformas de movilidad. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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