Uber confirma plan piloto con taxis de aeropuerto

La empresa Uber confirmó que desarrolla un plan piloto en el cual integra en su plataforma taxis del aeropuerto (unidades naranja) que operan mediante concesiones especiales en las terminales aéreas de Costa Rica.

La firma indicó a este diario que el proyecto busca ofrecer “más alternativas de movilidad” para usuarios locales y turistas, además responde a las mismas solicitudes de los conductores de taxi de acceder a la plataforma, a fin de obtener beneficios en cuanto a seguridad y oportunidades económicas.

Actualmente, en Costa Rica operan alrededor de 100 concesionarios con placas de taxis aeroportuario. La empresa no respondió a la consulta sobre cuántos vehículos bajo esa modalidad se integraron al plan piloto.

“Costa Rica es un mercado clave para la innovación de Uber en la región. Aquí hemos desarrollado y probado nuevas soluciones de movilidad para responder a las necesidades de usuarios, socios colaboradores y, ahora, con este experimento, a las de turistas y conductores de taxi”, agregó la plataforma.

Afirmaron que una vez que concluya el piloto (cuyo plazo tampoco fue especificado), ofrecerían “excelentes noticias” respecto al papel que juega el país dentro de la plataforma, el cual calificaron como un referente en el servicio en la región.

Uber ya implementa en Costa Rica otros servicios diferenciados como “Uber pet”, “Uber moto” y “Electric” este último enfocado en brindar viajes sustentables.

Uber asegura que la iniciativa surgió incluso por el mismo interés de los conductores. (Cortesía)

‘Aplican las leyes, generales para el uso de Uber’

La viceministra de Transportes, Sofía Fallas aseguró que en el caso de estos servicios, aunque dispongan de permisos para prestar el servicio como taxis, si deciden operar mediante la plataforma que no es regulada en el país, se aplicarían las “leyes generales” que se rigen para este servicio irregular.

Desde su llegada al país en agosto del 2015, Uber ha operado al margen de la ley y bajo el reclamo de otros sectores como taxistas formales, quienes alegan una competencia desleal.

Las multas a las que se exponen quienes brindan este servicio van desde los ¢122.597, hasta el retiro de placas o inmovilización del vehículo. Adicionalmente, la Ley de Tránsito establece que los conductores de transporte público bajo la modalidad de taxi, que brinden servicio sin hacer uso del taxímetro o “maría” se exponen a una sanción de ¢122.597.

Fallas además sostuvo que actualmente están a la espera de lo que ocurra con el proyecto de ley que busca regular el servicio de transporte que brindan distintas plataformas en Costa Rica.

“Lo importante es que las reglas sean claras para todos los actores. Es muy importante que este proyecto se valore desde la Asamblea Legislativa y esperaremos a ver cuáles son los resultados que va a tener”, agregó.

El Gobierno convocó en el período de sesiones extraordinarias, el texto sustitutivo del proyecto 23.736, con el cual se busca la regulación de los servicios de transporte remunerado que se ofrecen en el país mediante plataformas tecnológicos.

Entre las condiciones que fijaría esta iniciativa, está la obligatoriedad de inscribirse ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS).

Además las plataformas digitales deberán cumplir con las obligaciones y pagos correspondientes al Estado para poder operar legalmente en Costa Rica y cumplir obligaciones tributarias.

En el caso de los taxis, crearía la figura de “taxi dual” con lo cual podrían operar de manera convencional o inscritos dentro de las plataformas.