‘U’ públicas libran pulso por redistribución del FEES 2025

Equitativa, justa y oportuna. Así es como debería ser la redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2025, según palabras de María Estrada, rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec).

Como ella, el rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias Camacho, espera que el aumento que apruebe la Asamblea Legislativa se reparta por igual entre todas las casas de enseñanza.

Estos planteamientos fueron manifestados por los jerarcas a La Nación, luego de que Roberto Guillén Pacheco, rector interino de la Universidad de Costa Rica (UCR), revelara supuestas presiones del Tec y la UNED con relación a la distribución del FEES 2025.

Guillén hizo la aseveración durante la sesión del Consejo Universitario de la UCR del jueves 12 de setiembre, cuando explicó que fue el rector titular y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Gustavo Gutiérrez Espeleta, quien dijo estar enfrentado muchas presiones en torno al FEES, entre ellas las de sus homólogos de otras casas de enseñanza.

Esa situación, dio el rector interino, sería una de las causas que motivaron a que Gutiérrez estuviera incapacitado.

“(Gutiérrez) está con el proceso de negociación de la distribución del FEES, ha habido mucha presión de las otras universidades para que de los recursos de la Universidad de Costa Rica se le distribuya a las otras universidades, especialmente el Tec y la UNED. Esa es una presión que ha sido muy muy fuerte y creo que le ha cobrado a don Gustavo su salud (...)”, expresó Guillén.

El pulso entre las universidades públicas se da en un contexto histórico, pues esta será la primera vez que la Asamblea Legislativa defina el monto del FEES, luego del fracaso de la Comisión de Enlace entre las ‘U’ públicas y el gobierno.

El presupuesto llegó al plenario con 0% de aumento, lo que significa que el eventual incremento que aprueben los legisladores será sobre la base de ¢576.087, mismo monto de este año.

“Se le pide a Gustavo (las otras universidades) como presidente de Conare que establezca un mecanismo (para la redistribución), eso es difícil. De cara a negociaciones, debería establecerse un mecanismo consensuado y que fortalezca y contribuya con las otras instancias sin afectar a la UCR y la UNA (Universidad Nacional). Buscar ese mecanismo no es fácil”, afirmó Roberto Guillén.

Los rectores del Tec y de la UNED solicitan que se defina una redistribución para el FEES 2025.

Redistribución del FEES, discusión pendiente

Para la rectora del Tec, la solicitud para definir la redistribución del FEES no representa ninguna presión. Recordó que desde hace varios años existen acuerdos en Conare para abordarla y que el año pasado se adquirió un compromiso con los movimientos estudiantiles para avanzar con este tema.

“Hemos puesto el tema sobre la mesa. Primero, hay que recordar que el FEES es uno solo, para todo el sistema universitario público, no hay ningún porcentaje que le pertenezca a ninguna universidad y como estamos en un momento histórico en el que la Asamblea Legislativa va a definir el FEES, en estos momentos no hemos podido llegar a un acuerdo en el Conare de cuál va a ser esa distribución del presupuesto”, comentó Estrada.

Estrada insistió en que es necesario definir la distribución pues, a más tardar el 30 de setiembre, deben enviar el presupuesto de las universidades públicas a la Contraloría General de la República.

La rectora aseguró que desde que asumió ese cargo ha puesto el tema sobre la mesa, pero las reuniones para abordar el tema en Conare han sido canceladas.

Guillén confirmó que efectivamente ha sido así y agregó que están en búsqueda del mecanismo. Sostuvo que la UCR tiene que atender sus responsabilidades operativas y que se deben comprender las dimensiones de un centro de enseñanza que acoge a 42.000 estudiantes.

Además, alegó que la UCR genera el 70% de toda la investigación que se hace a nivel universitario y defendió que en los últimos 20 años, esta universidad ha redistribuido el 10% del presupuesto que tenían originalmente, pues antes les correspondía cerca de un 60%.

Con esto, el rector interino defendió que la Universidad de Costa Rica continúe con el 50,6% del FEES, porcentaje que recibieron en 2024, el mismo que ya consideraron en el presupuesto que entregarán las casas de enseñanza estatales a la Contraloría.

Debido a que el posible aumento del FEES se decidirá en la Asamblea Legislativa, tendrán que esperar hasta el 30 de noviembre, cuando los diputados definan el Presupuesto de la República. De ahí que el 2025 se iniciará con los mismos ¢576.087 millones asignados para este año.

María Estrada no reveló el porcentaje de aumento que esperaría para el Tec. No obstante, planteó que lo importante es que las universidades que tienen menos recursos puedan avanzar con más presupuesto del Fondo para sus proyectos, reconociendo que un campus nuevo no se crea en un año. En 2024, este centro de estudios recibió un 10,8% del FEES.

Estrada señaló el interés del Tecnológico de llegar a las regiones y de aumentar la presencia de ingenierías y cupos en Computación, Producción, Electrónica, entre otras.

“Necesitamos abrir la carrera de Electromecánica con énfasis en Aeronáutica, que no hemos podido abrirla porque no hemos tenido recursos. Queremos llevar a la zona Brunca Ingeniería Agrícola que también vamos a llevar Limón. Necesitamos abrir Computación, Tecnologías de Información y Producción en la zona Brunca y la oferta parecida también en Guanacaste.

“También hay que llevar Ingeniería Ambiental. Todas estas ingenierías nos permiten atender realidades nacionales y globales”, apuntó la rectora el jueves 12 de setiembre.

Para Rodrigo Arias Camacho, la asignación equitativa de los nuevos recursos del FEES que se decidan en la Asamblea Legislativa es un paso mínimo, necesario e impostergable.

El rector de la UNED detalló que estos recursos se destinarían a becas (que afirma han aumentado la matrícula), inversión en sedes y proyectos de regionalización.

Porcentaje del FEES asignado a las Universidades Públicas en el 2024 Universidad de Costa Rica 50,6% Universidad Nacional 21,0% Instituto Tecnológico de Costa Rica 11,0% Universidad Estatal a Distancia 9,2% Universidad Técnica Nacional 6,6% Consejo Nacional de Rectores 1,7%

Aquí, Gustavo Gutiérrez, rector de la UCR y presidente de Conare (centro). Con él Willliam Rojas, de la Universidad Técnica Nacional (UTN); Rodrigo Arias, de la UNED; María Estrada, del Tec, y Francisco González, de la UNA.

“El FEES no es de la UCR”

Rodrigo Arias Camacho considera que al pensar en una asignación “más justa” de los recursos del FEES, todos los rectores tienen algún tipo de presión. Él recordó que según el artículo 85 de la Constitución Política, el cuerpo coordinador de la Educación Superior, en este caso, Conare, es el encargado de asignar los recursos del FEES.

“No dice que nadie sea dueño de nada. Lo que tiene (el artículo) es un transitorio del año 1981 que decía que por un quinquenio había una distribución determinada, eso pasó hace mucho tiempo. Lo cual no implica que nadie tenga que pensar que si a otra universidad le dan más recursos no se los están quitando porque realmente no le pertenecen”, aseveró el rector de la Uned.

Para María Estrada es fundamental avanzar en la discusión de la redistribución. Dice que la UCR alega que les pertenece el 51% del FEES, cuando “eso no es cierto”. Señala que el otorgamiento de ese porcentaje puede ser tradicional, pero que eso no significa que deba continuar así.

“Puede ser más, puede ser menos, no lo sé. Lo importante es dar la discusión”, señaló.

Estrada también expuso que se ha trasladado un mensaje erróneo en el que se dice que se le quiere quitar presupuesto a la UCR para dárselo a otras universidades.

“Eso es un error porque el FEES no es de la UCR: es de todo el sistema universitario público y tenemos que definir cuál va a ser esa presupuestación para el 2025. Eso es lo que la UCR no quiere. (...) La UCR quiere que si aumentan un 3%, entonces distribuirían el 2% dividido igual: que un 51% les toque a ellos. En cuanto al 1% restante, ese se puede dividir diferente y que ellos también reciban de ese porcentaje”, reveló María Estrada.

La educadora califica esta propuesta como regresiva.

Por su parte, el rector interino de la UCR comentó, el viernes 13 de setiembre, que la propuesta de la UCR es que del 6% que aparta el FEES como fondo y que es administrado por Conare (es decir, lo que las universidades se reparten es el 94% de todo el presupuesto) se distribuya de una manera que beneficie más a los otros centros de estudio.

Partiendo de que el FEES tuviera un aumento de 1,5% como propuso la fracción socialcristiana y aumente a ¢584.728 millones, ese 6% correspondería a poco más de ¢35.000 millones que según Guillén la UCR estaría anuente a que se distribuyan de la manera que mejor le parezca a todas las universidades. Explicó que este 2024, la Universidad de Costa Rica recibió el 10% del monto del fondo.

“Esa es nuestra propuesta. Es lo más viable y razonable en este momento. Cualquier otra cosa estaría afectando nuestra operación”, afirmó.

Sin embargo, el panorama cambiaría, pues Guillén considera que si no hay aumento para el FEES 2025, habría que tomar decisiones y “repartir la pobreza lo más justamente posible”.