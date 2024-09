Nogui Acosta: Recursos del FEES se dan ‘a fondo perdido’

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, declaró este viernes que los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que financian a las universidades públicas, se dan prácticamente “a fondo perdido”.

“Y digo a fondo perdido porque no hay rendición de cuentas, porque los superávits que en otros ministerios y otras cosas contribuyen a reducir el endeudamiento, ahí no funcionan; y sobre todo, algo muy importante, no somos únicos, no hay grupos específicos que pueden recibir más beneficios que los demás”, aseveró el jerarca ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, en donde se estudia el Presupuesto Nacional del 2025.

Luego de no alcanzar un acuerdo con los rectores de las universidades, el gobierno no otorgó incremento alguno al FEES en el plan de gastos del próximo año. La cifra asignada es de ¢576.087 millones, la misma del 2024. Según la Constitución Política, le corresponde a la Asamblea Legislativa dirimir el diferendo. La Unidad Social Cristiana (PUSC), por ejemplo, propuso un 1,5% de aumento, mientras que el Poder Ejecutivo solo estaba dispuesto a dar un 1% más y las casas de enseñanza pedían 4,06%.

“Hoy, tenemos que contraponer el costo que significa darle más recursos al FEES y quitárselos a educación o a otro sector”, continuó Acosta.

La sesión se inició de forma atropellada luego que el ministro llegó al foro acompañado de las ministras Laura Fernández y Paula Bogante, de las carteras de Planificación y Política Económica (Mideplán) y Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), a pesar de que los tres jerarcas fueron convocados de forma separada y en horas distintas.

La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramíerez, del Partido Liberación Nacional (PLN), pidió a los integrantes del Poder Ejecutivo respetar las indicaciones del foro legislativo y les llamó la atención por llegar a “desorganizar” la sesión.

Por su parte, el secretario de la Comisión, Carlos Felipe García, del PUSC, indicó que, desde el 29 de agosto, se compartió en el chat de los diputados la propuesta de programación de las audiencias y que, en ningún momento, las diputadas oficialistas que integran el foro, Pilar Cisneros y Ada Acuña, expresaron su disconformidad o presentaron una alternativa.

Las ministras Laura Fernández, del Mideplán, y Paula Bogantes, del Micitt, tuvieron que sentarse a un lado del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, al incumplir el cronograma de convocatoria de la Comisión de Hacendarios. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, indicó a los jerarcas que “esta no es la mesa del Consejo Nacional de Rectores (Conare) con el gobierno” y les recordó que, tras no lograr un acuerdo con las universidades pública, la responsabilidad de resolver el diferendo sobre el monto del FEES 2025 recae ahora en la Asamblea Legislativa.

El inicio de la sesión, convocada para las 8:15 a.m. se vio retrasada por esta discusión. Las diputadas oficialistas presentaron una moción para que la Comisión pudiera escuchar al mismo tiempo a los tres jerarcas, pero la misma fue rechazada con siete votos en contra y tres a favor.

Además de las dos diputadas de gobierno, votó a favor de la moción el diputado José Joaquín Hernández, del PLN.

