Conavi vuelve a lanzar concursos para 4 pasos elevados y 6 puentes peatonales en ruta 32

Uno de los pasos elevados que se contratará mediante la nueva licitación se ubicará en el ingreso a Siquirres.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), volvió a publicar las licitaciones para construir cuatro pasos elevados que sustituirán rotondas en la ruta 32 y seis puentes peatonales a lo largo de esa misma vía en el tramo entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón.

En el caso de los pasos elevados, la licitación anterior había sido declarada infructuosa debido a que las dos empresas que presentaron sus ofertas no cumplían con los requisitos de razonabilidad de precios.

En ese paquete de obras se habían incluido los pasos a desnivel para las intersecciones del km 61, en el cruce conocido como La Trocha; el km 64, en calle 1 de Guápiles; el km 67, en Jiménez de Pococí y en Siquirres.

No obstante, en las nuevas licitaciones publicadas entre el viernes anterior y este martes, se incluyeron los pasos para los cruces Jiménez de Pococí y Siquirres en un primer paquete de obras y las intersecciones de Barbilla y Matina en otro.

En el caso de los pasos de Jiménez y Siquirres, el presupuesto estimado de cada paso vehicular es de ¢3.751 millones e incluyen solo las obras de construcción, pues se utilizarán los mismos diseños elaborados por la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) que tuvo a cargo la ampliación de la vía.

En tanto, para los intercambios de Barbilla y Matina, se contratarán labores de diseño y construcción y el precio estimado para cada una de estas obras es de ¢5.301 millones.

Según los plazos establecidos en los carteles, los pasos de Jiménez y Siquirres deberán entregarse en un período de 8 meses posterior a la orden de inicio; mientras que las otras dos obras las empresas deberán completar el diseño y construcción de los pasos elevados en Barbilla y Matina un tiempo máximo de un año, con una ejecución simultánea en todas las obras en las que participen.

Además se aclara, que la Administración podría adjudicar parcialmente a una o varias empresas cada estructura, a fin de garantizar el mejor precio.

La semana anterior, el jerarca de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, dijo a La Nación que los pasos elevados integrarían las rotondas que se construyeron en varios puntos de la ruta, por lo que la inversión realizada en estas obras “no se está perdiendo”.

Faltan puentes peatonales

Decenas de comunidades por donde pasa la ruta quedaron sin puentes peatonales. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El proyecto de ampliación de la carretera que está próximo a finalizar, contempló solamente 20 puentes peatonales, a pesar de que la vía atraviesa 64 comunidades.

El año pasado el MOPT informó que contaban con recursos para ejecutar otras 20 estructuras y lanzó un primer paquete que incluía 15 pasos de este tipo, los cuales estarían en ejecución durante el 2026 y se entregarían a partir de octubre de este mismo año; no obstante, las 15 partidas de ese paquete de obras se declararon desiertas, debido a que las ofertas presentadas no cumplían con lo requerido en el cartel.

Esta semana el MOPT volvió a publicar el cartel para construir el primer lote de puentes peatonales, pero en este se incluyen solo seis estructuras.

Los puentes se ubicarán en las comunidades de Chiquita (Jiménez), La Herediana (Siquirres), El Cairo (Siquirres), escuela de Búfalo (Limón), Pantera (Batán) y Zent (Carrandí) tienen un presupuesto estimado de entre ¢420 millones y ¢498 millones cada uno.

Según el cartel, las empresas interesadas deben comprometerse a ejecutar el diseño y construcción de todos los puentes ofertados en un plazo de un año.

El jerarca del MOPT aseguró que al igual que los pasos elevados, las obras faltantes se irán contratando paulatinamente en los próximos meses.

Las autoridades anunciaron en diciembre anterior que ya se habían completado las labores en el tronco principal de la vía a cuatro carriles, por lo que únicamente quedaban pendientes obras complementarias; sin embargo, aún se ejecutan algunos trabajos en las intersecciones de Siquirres y la rotonda de Batán.