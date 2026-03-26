El País

Conavi vuelve a lanzar concursos para 4 pasos elevados y 6 puentes peatonales en ruta 32

Estructuras se ubicarán en puntos donde se construyeron rotondas

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Por Patricia Recio
Ruta 32 Puerto Moin_Atenorio
Uno de los pasos elevados que se contratará mediante la nueva licitación se ubicará en el ingreso a Siquirres. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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