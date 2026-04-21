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¿Viaja a México? Teotihuacán cerrado por tiroteo: qué deben saber los turistas con visitas programadas

Quienes tenían planificado visitar uno de los destinos turísticos más concurridos de México deberán reprogramar o cancelar su reservación

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Por Roger Bolaños Vargas y AFP
Balacera en Teotihuacán: pirámides permanecerán cerradas hasta nuevo aviso
Las pirámides de Teotihuacán, uno de los principales destinos turísticos de México, estará cerrado a falta de menos de dos meses para el Mundial 2026. (Roger Bolaños Vargas/Roger Bolaños)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

AFP

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