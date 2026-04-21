¿Viaja a México? Teotihuacán cerrado por tiroteo: qué deben saber los turistas con visitas programadas

Las pirámides de Teotihuacán, uno de los principales destinos turísticos de México, estará cerrado a falta de menos de dos meses para el Mundial 2026.

Las pirámides de Teotihuacán, uno de los principales destinos turísticos de México, permanecerán cerradas hasta nuevo aviso luego del tiroteo acontecido este lunes 20 de abril en esa zona arquológica.

El cierre fue anunciado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México, que lamentó los hechos ocurridos la mañana del lunes.

Teotihucan Listo

Quienes tuvieran planificado visitar la zona deberán mantenerse atentos a las redes del instituto o contactar a sus operadores turísticos para reprogramar o solicitar un reembolso.

Según informó la AFP, la balacera se dio luego de que un hombre empezara a disparar un arma de fuego con la que asesinó a una canadiense e hirió a otras seis personas. Finalmente, el sospechoso se quitó la vida. Las pirámides son visitadas por cientos de miles de turistas anualmente.

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, donde se ubica el recinto, detalló que cuatro personas resultaron lesionadas por arma de fuego. Dos de ellas son colombianas, una es rusa y otra canadiense, añadió.

Además, una persona sufrió una fractura y otra un esguince, ambas por caídas, según informaron los servicios públicos de salud, que también atendieron a una persona por “crisis de ansiedad”.

El incidente se registró en la pirámide la Luna, la única del sitio que puede ser subida por los visitantes a través de unas empinadas escalinatas de piedra volcánica. Las investigaciones preliminares apuntan a que el incidente fue “una agresión directa”, añadió Castañeda, quien declinó dar más detalles.

Videos en redes sociales, tomados desde distintos ángulos, muestran a quien sería el atacante en la parte media de la estructura, de unos 45 metros de altura y donde hay una suerte de descanso.

El individuo, que en algunas fotos se observa con el rostro parcialmente cubierto por una mascarilla oscura, parece llevar una arma corta en la mano. Al escucharse un disparo, varias personas se protegen en el suelo a unos metros de distancia del agresor.

Autoridades federales hallaron “un arma de fuego, un arma blanca (cuchillo) y cartuchos útiles” en el sitio, que permanece bajo resguardo de policías estatales y la Guardia Nacional, de acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad federal.

El tiroteo ocurrió en uno de los sitios prehispánicos mexicanos más frecuentados a dos meses de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá. En el marco del dicha copa, cuya inauguración será en México el 11 de junio, se espera que incremente el número de turistas extranjeros que lleguen a estos sitios.