Tiroteo en Teotihuacán: Estas fueron las primeras palabras de Claudia Sheinbaum ante la tragedia

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum lamentó el tiroteo ocurrido en las pirámides de Teotihuacán, que dejó un saldo de dos muertos y seis heridos.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la balacera registrada este lunes 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde las autoridades reportaron un saldo de dos muertos, incluida una ciudadana canadiense, y al menos seis lesionados.

En sus redes sociales, la mandataria indicó que instruyó al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos a familiares y personas lesionadas.

“Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá“, garantizó.

De acuerdo con la presidenta, personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Cultura se dirigió hacia las pirámides para brindar atención y acompañamiento en coordinación con las autoridades locales.

“Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad“, indicó.

A la 01:25 p. m. de este lunes, el Gabinete de Seguridad anunció que, de acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se suicidó. En los hechos, falleció una mujer de nacionalidad canadiense.

“En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. Las autoridades del Gabinete de Seguridad colaboran en las investigaciones para esclarecer los hechos", señaló el grupo estratégico.