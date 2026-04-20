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Tiroteo en Teotihuacán: Estas fueron las primeras palabras de Claudia Sheinbaum ante la tragedia

La presidenta mexicana comunicó las medidas que tomará ante el fallecimiento de dos personas en las pirámides.

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Por El Universal / México / GDA
Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto AFP.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum lamentó el tiroteo ocurrido en las pirámides de Teotihuacán, que dejó un saldo de dos muertos y seis heridos. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







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