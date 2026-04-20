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Balacera en pirámides mexicanas de Teotihuacán deja dos muertos y seis heridos

El tiroteo sacudió el sitio arqueológico más visitado de México a menos de dos meses del Mundial de Fútbol 2026.

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Por AFP
Con el viaje a México que sortearemos podrá visitar las pirámides más grandes de Mesoamérica, las pirámides de Teotihuacán.
Con el viaje a México que sortearemos podrá visitar las pirámides más grandes de Mesoamérica, las pirámides de Teotihuacán. (Shutterstock)







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