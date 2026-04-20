Balacera en pirámides mexicanas de Teotihuacán deja dos muertos y seis heridos

Con el viaje a México que sortearemos podrá visitar las pirámides más grandes de Mesoamérica, las pirámides de Teotihuacán.

Ciudad de México, México. Un hombre asesinó a tiros a una canadiense y luego se suicidó este lunes 20 de abril en la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán, en el centro de México, visitada por cientos de miles de turistas anualmente.

La balacera, que además dejó seis heridos, ocurrió en uno de los sitios prehispánicos mexicanos más frecuentados a dos meses de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá.

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, donde se ubica el recinto, detalló que cuatro personas resultaron lesionadas por arma de fuego. Dos de ellas son colombianas, una es rusa y otra canadiense, añadió.

Además, una persona sufrió una fractura y otra un esguince, ambas por caídas, según informaron los servicios públicos de salud, que también atendieron a una persona por “crisis de ansiedad”.

Incidente habría sido una agresión directa

El incidente se registró en la pirámide la Luna, la única del sitio que puede ser subida por los visitantes a través de unas empinadas escalinatas de piedra volcánica.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el incidente fue “una agresión directa”, añadió Castañeda, quien declinó dar más detalles.

Expertos forenses y miembros de la Cruz Roja trabajan en la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán tras un tiroteo ocurrido en Teotihuacán, Estado de México, el 20 de abril de 2026. (YURI CORTEZ/AFP)

Videos en redes sociales, tomados desde distintos ángulos, muestran a quien sería el atacante en la parte media de la estructura, de unos 45 metros de altura y donde hay una suerte de descanso.

El individuo, que en algunas fotos se observa con el rostro parcialmente cubierto por una mascarilla oscura, parece llevar una arma corta en la mano. Al escucharse un disparo, varias personas se protegen en el suelo a unos metros de distancia del agresor.

Autoridades federales hallaron “un arma de fuego, un arma blanca (cuchillo) y cartuchos útiles” en el sitio, que permanece bajo resguardo de policías estatales y la Guardia Nacional, de acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad federal.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X (antes Twitter).

El recinto permanece bajo resguardo de policías estatales y elementos de la Guardia Nacional que suman unos 300 efectivos.

México cuenta con cerca de 200 sitios arqueológicos de gran atractivo para los turistas y donde se han registrado algunos accidentes, pero este es el primer reporte de un agresión armada en varias décadas.

En el marco del Mundial de Fútbol, cuya inauguración será en México el 11 de junio, se espera que incremente el número de turistas extranjeros que lleguen a estos sitios.

Cerca de un millón de turistas visitan las pirámides

Teotihuacán se encuentra a 50 kilómetros de Ciudad de México, desde donde diariamente se realizan paseos para turistas.

Entre enero y julio de 2025 fue la segunda zona arqueológica más visitada en México, con cerca de un millón turistas, sólo por detrás de Chichén Itzá, según cifras oficiales.

Además, en sus alrededores se realizan actividades como vuelos en globo aerostático y festivales de música.