Ciencia

El misterio de la montaña que ocultaba una emblemática construcción en México

La pirámide del Sol permaneció enterrada bajo vegetación hasta su redescubrimiento en el siglo XIX por una expedición científica

Por La Nación / Argentina / GDA
Así lucía la montaña que descubrieron en 1870 y que resultó ser un templo indígena.
Así lucía la montaña que descubrieron en 1870 y que resultó ser un templo indígena. (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México)







La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

