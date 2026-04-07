¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El trofeo del Mundial 2026 fue presentado el pasado 20 de marzo en Chichen Itzá, México; este país será una de las tres sedes junto a Estados Unidos y Canadá.

El Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina y cada vez se acerca más la fecha del 11 de junio, cuando se disputará el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El banderazo de salida se realizará en el Estadio Azteca, rebautizado como Banorte por efectos de patrocinio, aunque durante la Copa del Mundo tendrá un nuevo nombre: Estadio de Ciudad de México, debido a las restricciones de FIFA sobre publicidad en denominaciones oficiales.

El Mundial de Norteamérica se extenderá hasta el 19 de julio, cuando se realice la final en el MetLife Stadium, que pasará a llamarse durante el torneo New York/New Jersey Stadium.

Luego del emocionante repechaje que culminó en la Semana Santa, aquí quedan los grupos del Mundial 2026.

¿Cómo quedan conformados los grupos con los 48 clasificados?

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Catar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Irak

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

República Democrática del Congo

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Vea el siguiente video de Telemundo con su canción para el Mundial 2026, Somos Más, con Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi.