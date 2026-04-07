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¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El esperado Campeonato Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Norteamérica, está cada vez más cerca

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Por Fanny Tayver Marín
El trofeo del Mundial 2026 fue presentado el pasado 20 de marzo en Chichen Itzá, México; este país será una de las tres sedes junto a Estados Unidos y Canadá.
El trofeo del Mundial 2026 fue presentado el pasado 20 de marzo en Chichen Itzá, México; este país será una de las tres sedes junto a Estados Unidos y Canadá. (CARL DE SOUZA/AFP)







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Mundial 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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