¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina y cada vez se acerca más la fecha del 11 de junio, cuando se disputará el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
El banderazo de salida se realizará en el Estadio Azteca, rebautizado como Banorte por efectos de patrocinio, aunque durante la Copa del Mundo tendrá un nuevo nombre: Estadio de Ciudad de México, debido a las restricciones de FIFA sobre publicidad en denominaciones oficiales.
El Mundial de Norteamérica se extenderá hasta el 19 de julio, cuando se realice la final en el MetLife Stadium, que pasará a llamarse durante el torneo New York/New Jersey Stadium.
Luego del emocionante repechaje que culminó en la Semana Santa, aquí quedan los grupos del Mundial 2026.
¿Cómo quedan conformados los grupos con los 48 clasificados?
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- República Checa
Grupo B
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Catar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Irak
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- República Democrática del Congo
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
Vea el siguiente video de Telemundo con su canción para el Mundial 2026, Somos Más, con Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi.