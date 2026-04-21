El Mundo

Ataque en Teotihuacán: Fiscalía de México identifica al agresor y revela hallazgos clave en la escena

Tiroteo dejó una turista fallecida y múltiples heridos

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA y Sebastián Sánchez
Teotihuacán
Autoridades identifican al presunto tirador de Teotihuacan. (YURI CORTEZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeotihuacántiroteoMéxico
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.