El Mundo

Trump anuncia incautación de un gran petrolero cerca de Venezuela y aumenta la presión sobre Maduro

Donald Trump confirmó la incautación de un gran petrolero frente a Venezuela, en medio de tensiones crecientes con Nicolás Maduro.

EscucharEscuchar
Por AFP
Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela, poco después de que Nicolás Maduro pidiera “¡No crazy war, please!” ante el despliegue norteamericano en la región.
El principal recurso de Venezuela es el crudo, que está sometido a un embargo. (NICHOLAS KAMM HO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpEstados UnidosVenezuela
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.