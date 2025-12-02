El Mundo

Estados Unidos intensifica ataques contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico

Pete Hegseth afirma que Estados Unidos “apenas ha comenzado” los ataques contra embarcaciones de narcotráfico, pese a críticas por posibles ejecuciones extrajudiciales.

EscucharEscuchar
Por AFP
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, anuncia el ataque a cuatro presuntas narcolanchas en el Pacífico.
“Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”. (ALEX WONG/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NarcolanchasPete HegsethEstados UnidosCaribePacífico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.