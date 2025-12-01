El Mundo

Almirante autorizó segundo ataque a embarcación en Venezuela, según Casa Blanca

Los dos ataques tuvieron lugar el 2 de setiembre y comenzaron una campaña de Estados Unidos en el Caribe

EscucharEscuchar
Por AFP
El hecho ocurrió en el Caribe mientras las fuerzas estadounidenses vigilaban una embarcación con drogas.
El hecho ocurrió en el Caribe mientras las fuerzas estadounidenses vigilaban una embarcación con drogas. (AFP/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosVenezuelaAtaque a embarcaciones
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.