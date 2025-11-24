Tensión en Venezuela: un bombardero B-52 de Estados Unidos sobrevuela la costa, cerca de Caracas

Imagen de un bombardero B-52. Estados Unidos envió una aeronave de estas a sobrevolar cerca de la costa de Venezuela.

Un bombardero Boeing B-52H Stratofortress de Estados Unidos sobrevoló la costa de Venezuela este lunes 24 de noviembre, en medio de la tensión entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro, y en medio del cierre del espacio aéreo venezolano.

La aeronave salió la mañana de este lunes de la Base Aérea Minot, en Dakota del Norte. Llegó cerca de Aruba a las 6:05 p. m., frente a la Península de Paraguaná, en Venezuela. Frente a esas costas hizo varios giros y se mantuvo sobrevolando la zona por más de media hora. Luego se dirigió cerca de Puerto Cumarebo, en el estado Falcón, según los registros de flightradar24, para luego acercarse a Caracas y seguir hacia Puerto La Cruz.

El bombardero Boeing B-52H Stratofortress estuvo acompañado en su recorrido por un Boeing F/A-18E/F Super Hornet, un avión de combate polivalente, bimotor, de cuarta generación, desarrollado por Boeing a partir del F/A-18 Hornet original. Fue diseñado para reemplazar aviones como el A-6 Intruder y el F-14 Tomcat, está preparado para operaciones en portaaviones y tiene la designación «F/A» por sus capacidades de caza (Fighter) y ataque (Attack).

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió el viernes advertencia de seguridad para el espacio aéreo venezolano. Al menos ocho aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos hacia y desde Venezuela, entre ellas la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la turca Turkish Airlines y la chilena Latam.

La administración Trump envió parte de su flota naval al mar Caribe para ejercer presión contra el gobierno de Maduro, al que acusa de constituir un narcoestado.

La tensión se disparó a inicios de setiembre, cuando una flota de barcos de guerra, submarinos nucleares y miles de soldados estadounidenses se instaló frente a las costas venezolanas.

Aunque no ha habido un combate directo entre ambos países, Estados Unidos ha bombardeado 20 supuestas embarcaciones narcotraficantes con al menos 76 muertos.

A inicio de setiembre, Washington envió cerca de 8.000 efectivos y ocho buques de guerra a las costas de Venezuela, incluyendo submarinos nucleares, destructores, cruceros y buques anfibios.

Estados Unidos movió un arsenal militar a las costas de Venezuela. Foto: (La Nación/Cortesía)

El B-52H Stratofortress y su poderío

Según la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el B-52H Stratofortress es un bombardero pesado de largo alcance capaz de realizar diversas misiones: “Es capaz de volar a altas velocidades subsónicas a altitudes de hasta 15.166,6 metros (50.000 pies). Puede transportar munición nuclear o convencional guiada con precisión, con capacidad de navegación de precisión a nivel mundial”.

“En un conflicto convencional, el B-52 puede realizar ataques estratégicos, apoyo aéreo cercano, interdicción aérea, operaciones ofensivas antiaéreas y marítimas”, señala.

“Durante la Tormenta del Desierto, los B-52 entregaron 40% de todas las armas lanzadas por las fuerzas de la coalición. Su uso es muy eficaz para la vigilancia oceánica y puede asistir a la Armada de EE UU en operaciones antibuque y de minado. En dos horas, dos B-52 pueden monitorear 364.000 kilómetros cuadrados (140.000 millas cuadradas) de superficie oceánica”, agrega.

Imagen del sobrevuelo del bombardero estadounidense cerca de las costas de Venezuela, según flightradar24. Junto a él, acompañándolo, va un Boeing F/A-18E/F Super Hornet

Lo que pueden hacer los bombarderos B-52

Todos los B-52 pueden equiparse con dos sensores de visión electroóptica, un infrarrojo frontal y módulos de orientación avanzados para optimizar la orientación, la evaluación de la batalla y la seguridad del vuelo, mejorando aún más su capacidad de combate.Los pilotos usan lentes de visión nocturna (NVG) para mejorar su visión durante las operaciones nocturnas. Estos ñentes proporcionan mayor seguridad durante las operaciones nocturnas al aumentar la capacidad del piloto para despejar el terreno visualmente, aumentar la conciencia de la tripulación en tiempos de paz y la situación de combate, y mejorar su capacidad para detectar visualmente otras aeronaves.

Un bombardero B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de EE UU, asignado al 307.º Ala de Bombarderos, se somete a una prueba de motores el 24 de junio de 2021 en la Base Aérea de Barksdale, Luisiana. Ocho motores Pratt & Whitney TF33 impulsan al B-52H, lo que le permite volar a altas velocidades subsónicas. Foto de la Fuerza Aérea de EE UU por la Aviadora Superior Kate Bragg

Durante más de 60 años, los B-52 han sido la columna vertebral de la fuerza de bombarderos estratégicos de los Estados Unidos, se indica en la página de la Fuerza Aérea de Estados Unidos: “El B-52 es capaz de lanzar la más amplia gama de armas del inventario estadounidense. Esto incluye bombas de gravedad, bombas de racimo, misiles guiados de precisión y municiones de ataque directo conjunto”.

“Actualizado con tecnología moderna, el B-52 es capaz de transportar la gama completa de armas desarrolladas conjuntamente y continuará en el siglo XXI como un elemento importante de las defensas de nuestra nación. La Fuerza Aérea actualmente espera operar B-52 hasta 2050”, agrega.