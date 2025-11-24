Crisis aérea en Venezuela: aerolíneas suspenden vuelos y crece tensión por despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Caracas, Venezuela. A las 3:30 pm en el espacio aéreo venezolano solo se ven tres avionetas, dos aviones de carga y un vuelo de la aerolínea Laser, que salió de Porlamar con destino a Maiquetía, próximo a llegar, según lo que muestra flightradar24, página especializada en tráfico aéreo.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió el viernes advertencia de seguridad para el espacio aéreo venezolano. Al menos ocho aerolíneas internacionales han cancelado sus vuelos hacia y desde Venezuela, entre ellas la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la turca Turkish Airlinesy la chilena Latam.

También Plus Ultra y Air Europa, y las venezolanas Laser Airlines y Estelar, anunciaron la suspensión de sus vuelos desde Madrid debido a que gestionan sus operaciones con proveedores externos.

¿Militares de Estados Unidos incursionarán en el espacio aéreo venezolano?

Desde este lunes en la mañana se generó alta expectativa en redes sociales por el seguimiento de dos bombarderos Boeing B-52H Stratofortress, que salieron de la Base Aérea Minot, en Dakota del Norte, y un Lockheed Martin C-130J-30 Super Hércules, que partió de San Juan, Puerto Rico. Ninguno de ellos, a esta hora, se sumó a las operaciones estadounidenses en el mar Caribe.

El gobierno de Estados Unidos designó al cartel de los Soles, presunto grupo criminal que Washington asegura que encabeza Nicolás Maduro, como organización terrorista extranjera. La designación entró en vigencia este 24 de noviembre.

Designar a una organización como terrorista otorga a los militares estadounidenses más poderes para atacarlas.

La cuenta U.S. Marines publicó ejercicios militares a bordo del buque de asalto anfibio clase Wasp USS Iwo Jima (LHD 7) mientras navega en el mar Caribe. “Las fuerzas militares de Estados Unidos están desplegadas en el Caribe en apoyo de las operaciones dirigidas por @Southcom, @DeptofWar y las prioridades @POTUS para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional".