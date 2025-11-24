El Mundo

Crisis aérea en Venezuela: aerolíneas suspenden vuelos y crece tensión por despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Varias aerolíneas internacionales suspenden vuelos hacia Venezuela tras la advertencia de la FAA, mientras crece la expectativa por el movimiento de aeronaves militares de Estados Unidos en el Caribe.

EscucharEscuchar
Por El Nacional / GDA
Al menos ocho aerolíneas internacionales han cancelado sus vuelos hacia y desde Venezuela. (LEO RAMIREZ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaAerolíneasEstados UnidosCaribe

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.