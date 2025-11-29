El Mundo

Trump lanza advertencia: espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como ‘cerrado en su totalidad’

La advertencia tuvo como consecuencia que la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela

Por AFP

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro.








