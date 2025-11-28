Trump y Marco Rubio hablaron con Maduro la semana pasada, reporta ‘The New York Times’

El presidente estadounidense Donald Trump sostuvo la semana pasada una conversación telefónica con Nicolás Maduro en la que exploraron la posibilidad de un encuentro, aunque por ahora no hay planes firmes. Así consigna un reporte de The New York Times basado en múltiples fuentes anónimas.

La llamada, en la que participó el secretario de Estado Marco Rubio, ocurrió en un momento de creciente presión militar de Washington sobre Venezuela.

El contacto se produjo días antes de que entrara en vigencia la designación del Departamento de Estado que cataloga a Maduro como líder del Cartel de los Soles, considerado por la administración como una organización terrorista extranjera.

Pese a que la Casa Blanca evitó comentar el intercambio y Caracas tampoco respondió, fuentes cercanas al gobierno venezolano confirmaron que el diálogo existió, dice el Times.

La comunicación abre interrogantes sobre el rumbo de la estrategia estadounidense. Aunque Trump ha combinado históricamente amenazas y acercamientos, su gobierno mantiene un despliegue militar significativo en el Caribe, incluso bombardeos contra embarcaciones venezolanas que, según Washington, trasladan drogas.

Tras calificar de corruptas las elecciones de 2024, Estados Unidos ha enviado un grupo de portaaviones a la zona, realizado vuelos con bombarderos y preparado planes encubiertos.

El ataque a presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico ha dejado más de 80 muertos; la Organización de las Naciones Unida advierte que se corre el riesgo de cometer ejecuciones extrajudiciales.

En paralelo, Maduro habría ofrecido a Estados Unidos participación en campos petroleros para bajar tensiones, propuesta que Washington descartó al insistir en su salida del poder.