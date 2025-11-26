Donald Trump planea conversar con Nicolás Maduro; habla de ‘salvar vidas’

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos ha crecido en los últimos días.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que podría mantener una conversación directa con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en medio de la creciente tensión militar en la región. “Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también estaría bien”, dijo el magnate republicano, según informó El País.

Las declaraciones se produjeron a bordo del Air Force One, mientras Trump se dirigía a su residencia privada en Florida, Mar-a-Lago, para pasar el Día de Acción de Gracias. Al ser preguntado sobre la posibilidad de hablar con Maduro, Trump respondió: “puede que hable con él. Ya veremos”.

El estadounidense señaló que los equipos de ambos países ya están en comunicación para facilitar ese diálogo.

Según El País, fuentes de la Casa Blanca indicaron a Axios que el presidente estadounidense prepara una llamada con Maduro, aunque aún no se ha definido una fecha. Mientras tanto, el Gobierno de Venezuela ha movilizado a sus bases en una muestra de unidad; Maduro advirtió a sus seguidores: “Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva”.

La escalada coincide con la cancelación de vuelos y operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye el portaaviones Gerald Ford. Washington asegura que la operación busca combatir el narcotráfico, mientras Caracas lo interpreta como un intento de presión política contra Maduro.

La presencia militar estadounidense se complementa con la llegada del secretario de Defensa, Pete Hegseth, a Santo Domingo, y del jefe del Estado Mayor, general Dan Caine, quien visitó Puerto Rico y se trasladó a Trinidad y Tobago para reuniones de seguridad regional, según El País.